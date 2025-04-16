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اقتصاد

«المصرف المركزي» يعين رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لـ«سندك»

فايزة العوضي
16 ابريل 2025 19:50

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تعيين فايزة العوضي رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لوحدة «سندك»، والتي تُعد أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتمتع فايزة العوضي بخبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، تركزت بشكل رئيس في مجالي حماية المستهلك وجودة الخدمات، حيث تولت عدة مناصب قيادية، من بينها منصب رئيس دائرة الرقابة على سلوك السوق وحماية المستهلك، والتي عملت من خلالها على تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية.
بالاضافة إلى ذلك، شغلت عدّة مناصب قيادية في القطاع المالي في دولة الإمارات، منها إدارة العمليات الخاصة بالفروع، ومنصب رئيس التخطيط ودعم العمليات، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس لإدارة جودة الخدمات والاتصال المؤسسي.
وشغلت فايزة العوضي عضوية مجلس إدارة وحدة «سندك» منذ إنشائها، كما ترأست أيضاً العديد من الفرق واللجان المحلية والإقليمية والدولية.
وتترأس حالياً مجموعة عمل حماية المستهلك المالي والثقافة المالية وذلك ضمن الإطار الوطني للعمل على تعزيز الشمول المالي والثقافة المالية على مستوى الدولة.
وتحمل فايزة العوضي درجة ماجستير في القانون الدولي للأعمال من جامعة باريس - بانثيون - أساس، بالإضافة إلى شهادات مهنية في الحوكمة، والامتثال، والقيادة، وإدارة المخاطر.
ويأتي تعيين فايزة العوضي بحسب المركزي تأكيداً على التزام «سندك» بتعزيز دور الوحدة في تحقيق التوازن والعدالة في المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات.
كما يتماشى ذلك مع استراتيجية مصرف الإمارات المركزي التي تهدف الى تعزيز حماية المستهلك والشمول المالي في الدولة.

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