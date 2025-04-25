«الاتحاد للطيران» تطلق معرض «خطوتي 2025» للوظائف



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق معرض الوظائف الأول لها تحت عنوان «خطوتي 2025» وهو منصة حيوية تهدف لربط المواهب الإماراتية الطموحة بفرص مهنية متنوعة في مجال الطيران والمجالات الإدارية المتنوعة، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية الجديدة لتطوير الكفاءات الإماراتية.

ويجسد معرض «خطوتي 2025» للوظائف، طموح الاتحاد للطيران في تعزيز التفاعل المثمر مع الفئات المستهدفة في المجتمع، ويفتح الآفاق لاكتشاف قطاع الطيران الحيوي ومساراته المتعددة، مع فرصة للالتقاء بصناع القرار، والتعرف على بيئة العمل الديناميكية في الاتحاد ليكون بذلك أكثر من مجرد معرض توظيف، بل انعكاسٌ لالتزام الاتحاد العميق بتمكين الكوادر الإماراتية لتقود، وتبتكر، وتحدث فرقاً بارزاً على مستوى العالم.

وسيقام الحدث في مركز ياس للمؤتمرات بأبوظبي يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 من الساعة 2 ظهراً حتى 6 مساءً.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: رؤيتنا لعام 2030 طموحة للغاية، إذ نسعى إلى مضاعفة أسطول طائراتنا، وزيادة عدد المسافرين لثلاثة أضعاف، والتوسع في شبكة وجهاتنا، حيث أطلقنا 16 وجهة جديدة خلال عام 2025 وحده، وتتطلب هذه الرؤية الطموحة مواهب وكفاءات استثنائية تُسهم بفاعلية في دعم نمو عملياتنا التشغيلية. وفي صميم هذه الرؤية، تبرز استراتيجيتنا الوطنية لتطوير المواهب، المصممة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الطموحة وتطويرها ودعمها.

وأوضحت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: «نلتزم في الاتحاد للطيران بتمكين المواهب الإماراتية من خلال توفير فرص تطوير استثنائية ضمن واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة.. تمكين الكفاءات الإماراتية لدينا يتجاوز حدود التوظيف؛ حيث نسعى لبناء بيئة تشجع الطموح وتحتضن النمو. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة شبابنا نحو مستقبل واعد في قطاع حيوي يضيف لمستقبل دولتنا الحبيبة».

وأضافت: من خلال هذه الاستراتيجية، نهدف لتوظيف أكثر من 1000 إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن فرص وظيفية وتطويرية متنوعة، ويُعد معرض خطوتي ركيزة أساسية في بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية المتميزة، لنمد جسور التواصل مع الكفاءات المستعدة للانطلاق مع الاتحاد للطيران.