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اقتصاد

«مدينة مصدر» تنال شهادة LEED البلاتينية عن فئة التخطيط والتصميم

«مدينة مصدر» تنال شهادة LEED البلاتينية عن فئة التخطيط والتصميم
5 مايو 2025 14:05


أبوظبي (الاتحاد)
عززت مدينة مصدر مكانتها مجتمعاً حضرياً مستداماً رائداً في دولة الإمارات، بحصولها على «شهادة LEED البلاتينية للمجتمعات» المرموقة، ضمن فئة التخطيط والتصميم (LEED v4.1 Communities Plan & Design)، عن المرحلة الأولى من مشروعها قيد التطوير.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحصل فيها أحد مشاريع أبوظبي على هذه الشهادة، ما يعكس التزام مدينة مصدر بتخطي أعلى المعايير العالمية في مجال الاستدامة العمرانية والتطويرية. ويؤكد هذا الإنجاز مجدداً المكانة الرائدة للمدينة كوجهة مرنة مناخياً وجذابة للشركات والسكان، لما توفره من بيئة مبتكرة تُشجع على التعاون والنمو المشترك.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: يجسّد هذا التقدير الدولي الذي حصدته مدينة مصدر دليلاً راسخاً على نجاح نهجها في التنمية المستدامة، ويعكس الجهود الحثيثة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستدامة، وتتمحور رؤيتنا حول إلهام المدن حول العالم للتحوّل إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة وجودة معيشية، من خلال تبنّي نهج الابتكار وتعزيز التعاون، ومع إعلان 2025 عاماً للمجتمع، نطمح إلى تحسين تجربة السكان والشركات في المدينة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية وإحداث تحول جذري في أساليب تخطيط وتطوير وتشغيل المدن والمجتمعات.
وقال غوريش واغل، مدير التخطيط الحضري المستدام في مدينة مصدر: نحرص في مدينة مصدر على مواصلة دفع حدود الابتكار نحو مستقبل أكثر استدامة، ويعد حصولنا على شهادة LEED البلاتينية بمثابة تقدير لهذا التوجه، وتؤكد هذه الشهادة عزمنا على أن نكون رواداً عالميين في أنماط العيش الحضري المستدام، وهو ما يتجلى من خلال التزامنا بأعلى المعايير.
وقد رسخت مدينة مصدر مكانتها نموذجاً يُحتذى به في التنمية الحضرية المستدامة، بفضل تميزها على صعيد التخطيط الحضري المتكامل واعتمادها على البنية التحتية الخضراء، ومصادر الطاقة المتجددة، وحلول التنقل منخفضة الانبعاثات. كما أن المرحلة الأولى من المخطط الرئيس للمدينة لم تلبِ فقط، بل تجاوزت، المعايير الصارمة لنظام LEED في مجالات حيوية مثل استخدام الأراضي، وأنظمة النقل، وكفاءة استهلاك الطاقة، وجودة الحياة.

 

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