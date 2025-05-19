«إنفستكورب» تضخ 550 مليون دولار لتوسعة ميناء الدقم

المنامة(الاتحاد) أعلنت «إنفستكورب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع ذراع البنية التحتية التابعة للمجموعة اتفاقية تعاون بهدف الاستثمار في مشروع بنية تحتية بقيمة 550 مليون دولار في ميناء الدقم بسلطنة عُمان.وستكون شركة «إنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنرز»، المشروع المشترك لـ «إنفستكورب» مع شركة «أبردين بي إل سي»، الجهة المساهمة في المشروع، إلى جانب شركة «ميناء الدقم»، و«مجموعة ديمي» و«ميناء أنتويرب-بروج» (بعد تأسيس ائتلاف استثماري بينهم باسم «كاب إنفرا»). وتمثل توسعات البنية التحتية الجديدة في ميناء الدقم الالتزام الاستثماري الرابع لشركة «إنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنرز»، عقب مشروع «ويف» التابع لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) في دولة الإمارات، وامتيازين للبنية التحتية في السعودية. ويقع ميناء الدقم جنوب شرق عُمان مباشرة على المحيط الهندي، ويشكّل بوابة ونقطة عبور أساسية للتجارة الدولية ومحطة مهمة في سلاسل التوريد العالمية، ما يرسخ دوره كأحد أصول البنية التحتية المهمة استراتيجياً في عُمان. ويستفيد الميناء من موقع مركزي متميز على ساحل السلطنة، حيث يعدّ مركزاً متعدد الأغراض لمناولة الحاويات، والبضائع الجافة والسائلة، والسلع السائبة والمعبأة. كما سيشمل المشروع، ضمن إطار أعمال البنية التحتية البحرية في الميناء، إجراء أعمال تجريف وبناء جدار رصيف جديد سيخدم مصنعاً منخفض الكربون بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم. ويعمل المصنع في إنتاج مواد معدنية حديدية منخفضة الكربون، ثم الفولاذ المنتج بطاقة الهيدروجين، المعروف باسم «الفولاذ الأخضر». ويتماشى توسيع الميناء، ثم بناء مصنع الفولاذ الأخضر، مع رؤية عُمان 2040 والتزام السلطنة بتطوير البنية التحتية المستدامة. ويشار إلى أن صفقة الاستثمار في المشروع شهدت تنافساً بين عدة عروض، حيث حصلت «إنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنرز» على ترسية المشروع بعد التفوق على أربع أطراف أخرى. وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب محمد بن محفوظ العارضي: «يعتبر ميناء الدقم أحد أبرز الموانئ البحرية المهمة استراتيجياً حول العالم. ويسعدنا الاستثمار في أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في السلطنة، والمساهمة في تنفيذ رؤية عُمان 2040، لنشارك بذلك في هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».