من الصين إلى أبوظبي: "ROX Motor" تُشعل محركاتها من قلب الإمارات

في خطوة جريئة تُعيد رسم ملامح مستقبل صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركة "ROX Motor" العالمية، المتخصصة في سيارات الطاقة الجديدة الفاخرة، عن شراكة استراتيجية مع شركة "W Motors" الإماراتية، الرائدة في تصنيع السيارات عالية الأداء، لتوطين تصنيع وتجميع مركبات ROX في دولة الإمارات، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" في العاصمة أبوظبي، تزامناً مع إطلاق رؤية "ROX Motor" الجديدة تحت شعار "مدعومة من الطبيعة، نحو التوسع العالمي"، ما يعكس التزام الشركة العميق بدعم التنمية الصناعية في الدولة، والمساهمة في تحقيق طموحاتها في مجال التنقل المستدام.

وتأتي هذه الشراكة كخطوة محورية في مسيرة "ROX Motor" لتعزيز حضورها الإقليمي، حيث تمثل أول مرة تُصنَّع فيها مركبات ROX خارج الصين، وتحديداً من قلب الإمارات.

جارڤيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ROX Motor"، علّق قائلاً: "شراكتنا مع W Motors ليست فقط لتصنيع مركباتنا في المنطقة، بل هي إعلان صريح بأننا هنا لنبقى، لنبتكر، ولنقود مستقبل التنقل المستدام من الإمارات إلى العالم".

من جهته، قال رالف دبّاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "W Motors": "نفخر بتصنيع مركبات ROX 01 من منشأتنا الجديدة في أبوظبي. هذه الخطوة تمثل بداية عهد جديد للصناعة الإماراتية، حيث نفتح الأبواب أمام شركات عالمية كبرى لتأسيس بصمتها الصناعية من أرض الإمارات، مستفيدين من شبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة والبنية التحتية المتطورة".

الشراكة بين "ROX Motor" و"W Motors" تدعم استراتيجيات وطنية كبرى مثل "مشروع 300 مليار"، و"الصناعة 4.0"، و"الحياد المناخي 2050"، وتُرسخ دور الإمارات كمركز رئيسي لصناعة السيارات الجديدة، بقدرات إنتاجية محلية، ورؤية عالمية.

وبينما تتحرك "ROX Motor" بثبات نحو تحقيق هدفها بأن تصبح العلامة الأولى لعشاق المغامرات الخارجية بحلول عام 2030، فإن تعاونها مع "W Motors" يفتح صفحة جديدة في قصة نجاح صناعة السيارات في الإمارات.

وبالإضافة إلى جهود التصنيع المحلي، تُسرّع "ROX Motor" وتيرة الابتكار من خلال شراكات تكنولوجية استراتيجية داخل الإمارات.

فقد دخلت الشركة في تعاون مع "Enercap" لتطوير تقنيات خلايا البطاريات عالية الأداء ضمن مركباتها، مما يسهم في تحسين كفاءة النشر والتشغيل على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما وقّعت "ROX Motor" اتفاقية مع شركة بروج الرائدة في مجال البتروكيماويات لإطلاق برنامج مشترك للبحث والتطوير في مجال مواد البولي أوليفين المتقدمة، ما يعزز سلسلة التوريد المحلية ويدعم استراتيجية "مشروع 300 مليار" الصناعية لدولة الإمارات.



https://www.roxmotor.com/en

https://www.roxmotor.com/ar



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