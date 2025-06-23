مجموعة الإمارات تنظم الدورة الثالثة من «فرصة تك»

دبي (الاتحاد)



افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات الدورة الثالثة من «فرصة تِك»، «ForsaTEK»، منصة الابتكار والحدث السنوي، الذي تنظمه مجموعة الإمارات، وذلك بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وعدد من كبار التنفيذيين في مجموعة الإمارات.

ويسلّط الحدث السنوي الذي يقام في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، الضوء على الشراكات التكنولوجية المتقدمة، والشركات الناشئة الواعدة، والنقاشات الملهمة، والمواهب الناشئة التي تطوّر مفاهيم مبتكرة من شأنها إحداث تغييرات جذرية.

ووسّعت دورة هذا العام من الحدث من نطاقها، لتعزيز التفاعل الابتكاري بشكل أكبر عبر مختلف إدارات وأعمال المجموعة، مع التركيز على توسيع نطاق التجارب الناجحة واستثمار كامل الإمكانات التي تقدمها الحلول الابتكارية.

كما تسلّط موضوعات المنتدى لهذا العام، الضوء على الكيفية التي سيُعيد بها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء تشكيل قطاع الطيران، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للعامل البشري في تبني التكنولوجيا وتحقيق أقصى فاعليتها.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: استناداً إلى النجاح الذي حققته الدورتان السابقتان، يأتي «فرصة تك 2025» ليجسّد التزام مجموعة الإمارات المتواصل بترسيخ الموجة التالية من الابتكارات ضمن أعمالنا، وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية القائمة، ودعم الشركات الناشئة، وبناء بيئة تجريبية فعّالة تمكّن من اختبار حلول جديدة تدفع مسيرتنا الرقمية.

وأضاف سموه: تبرهن المعروضات المتقدمة في «فرصة تك 2025» على الرؤية المنهجية التي تنتهجها مجموعة الإمارات، لبناء بيئة متكاملة تحفّز التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والبحث والتطوير، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتابع سموه: نتطلع إلى أن يشكّل هذا الحدث مصدر إلهام لفرقنا وشركائنا، ودافعاً لترسيخ ثقافة الابتكار كعنصر أساسي في منظومة العمل والأداء المؤسسي.

وألقت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات، الكلمة الافتتاحية لـ «فرصة تك 2025»، والتي تمحورت حول «أثر التكنولوجيا على التعليم العام»، في ضوء إدماج دولة الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف المراحل الدراسية؛ بهدف إعداد أجيال شابة قادرة على التفاعل مع عالم سريع التحول، وترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً عالمياً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي.