2.1 مليار درهم صافي أرباح «مدن القابضة» في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «مدن القابضة» تسجيل نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح على أساس سنوي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة المسجلة في العام الماضي، بالتزامن مع تحقيق المجموعة مبيعات عقارية قياسية بقيمة 10 مليارات درهم.

وأظهرت النتائج المالية للنصف الأول نمو صافي أرباح المجموعة بمقدار 4.2 أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة مع 502 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وذلك باستثناء المكاسب غير المتكررة بقيمة 9.0 مليار درهم الناتجة عن الاندماج الذي تم في عام 2024، إلى جانب بعض المخصصات غير الأساسية والتغيرات في القيمة العادلة.







وجاء النمو مدفوعاً بإيرادات قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المتكررة نتيجة تحسين العمليات التشغيلية في مجالات إدارة الأصول والضيافة، فضلاً عن الأداء المتميز في قطاع الفعاليات والتموين والسياحة.

وتحافظ «مدن» على زخم الأداء مع بدء النصف الثاني من العام، حيث ساهم بيع قطع الأراضي السكنية كافة التي تم طرحها ضمن مشروع «وديم» خلال شهر يوليو، بقيمة 5.5 مليار درهم، في تجاوز إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام لقيمة المبيعات المسجلة خلال مجمل عام 2024، مما يشكل نقطة انطلاقة قوية للنصف الثاني من 2025.

وبلغت قيمة الإيرادات المتراكمة لمشاريع المجموعة قيد التنفيذ 33 مليار درهم عبر قطاعات الأعمال كافة، فيما وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى 10 مليار درهم، مع بيع الوحدات المطروحة كافة ضمن اثنين من المشاريع التطويرية التي أطلقتها «مدن» خلال يوم واحد فقط، مما يعكس قوة الطلب في السوق.

من جهته، قال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لدى مجموعة «مدن القابضة»: «يعكس الأداء القوي لـ (مدن) في النصف الأول من عام 2025 التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا بخطى ثابتة، وهو ما تجسد في تحقيق مبيعات عقارية استثنائية، واستمرار النمو في قطاعات أعمالنا الرئيسية. ويؤكد التوسع المتواصل في أسواقنا الاستراتيجية، مثل المملكة المتحدة وأميركا الشمالية، إلى جانب النمو المدروس في كل من مصر وإسبانيا، رؤيتنا لبناء محفظة عالمية قادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية. كما تساهم هذه الخطوات في تعزيز قاعدة أصولنا، ورفع قدراتنا على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

ومع بداية النصف الثاني من عام 2025، تواصل «مدن» الحفاظ على زخم قوي وتركيز واضح على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها.

جاسم بوعتابه: محطة محورية في مسيرة «مدن»

قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: «يمثّل النصف الأول من عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة «مدن» كمجموعة قابضة دولية تزاول أنشطتها في قطاعات حيوية متنوعة. فقد واصلنا تحقيق أداء استثنائي بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة، الأمر الذي ساهم في تسريع نمو أعمالنا في القطاعات عالية التأثير. ونبقى ملتزمين بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والتنمية الحضرية المستدامة.