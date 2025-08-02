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الصين توضح آليات الإعفاء الضريبي للمستثمرين الأجانب

الصين توضح آليات الإعفاء الضريبي للمستثمرين الأجانب
2 أغسطس 2025 17:05

بكين (وام)
أصدرت الهيئة الوطنية للضرائب في الصين قواعد تنفيذية مفصلة توضح للمستثمرين الأجانب كيفية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند إعادة استثمار أرباحهم داخل البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن هذه القواعد تأتي لتفعيل حوافز ضريبية تم الإعلان عنها مسبقاً، وتمنح المستثمرين الأجانب إعفاءً بنسبة 10% من ضريبة دخل الشركات على الأرباح التي يعاد استثمارها مباشرة في الصين، حيث تسري هذه السياسة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2028.

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وحددت الإرشادات الجديدة الأطر التشغيلية لهذه الحوافز، وشملت توضيحاً لفترة الاحتفاظ المطلوبة بإعادة الاستثمار، وطريقة حساب مبلغ الائتمان الضريبي، والإجراءات اللازمة للمطالبة بالإعفاءات.

كما أوضحت الهيئة أن الأرباح المستخدمة لزيادة رأس المال المدفوع أو احتياطيات رأس المال تعتبر مؤهلة للاستفادة من هذه الحوافز.

 

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