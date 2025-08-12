الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أوبك» ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

ارتفاع إنتاج النفط في يوليو (أرشيفية)
13 أغسطس 2025 02:33

لندن (رويترز) 

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك+، مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام من دون تغيير.
وذكرت «أوبك» أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في (إعلان التعاون)، وهو الاسم الرسمي لتحالف أوبك+، سترتفع بنحو 630 ألف برميل يومياً في عام 2026، في خفض لتوقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألف برميل يومياً.
ومن شأن توقع ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على أوبك+ المضي قدماً في خطة ضخ المزيد من الخام لاستعادة الحصة السوقية للتحالف بعد تخفيضات على مدى سنوات بهدف دعم السوق.
وأظهر التقرير أيضاً أنه في يوليو، رفعت مجموعة أوبك+ إنتاجها من النفط الخام بمقدار 335 ألف برميل يومياً، وهي زيادة إضافية تمثل انعكاساً لقراراتها هذا العام بزيادة حصص الإنتاج.

