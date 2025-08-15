«تتراباك»: الإمارات مساهم عالمي رئيس في تبني وابتكار «تكنولوجيا الأغذية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت الإمارات مساهماً عالمياً رئيساً في تبني وتطوير تكنولوجيا الأغذية والابتكار في القطاع، حسب مجموعة «تتراباك».

وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك - المنطقة العربية»، إن قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات يشهد نمواً مستمراً بسبب الطلب المتزايد، وتأثير التنوع السكاني في الدولة مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الأغذية والابتكار، حيث تقوم الإمارات بالاستثمار في تحسين البنية التحتية للصناعات الغذائية باستمرار، مما يعزز من القدرة على التوسع والنمو في هذا القطاع.

وأضافت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قطاع السياحة يعتبر عاملاً رئيساً في زيادة الطلب على الأغذية والمشروبات، حيث تجذب دولة الإمارات ملايين الزوار سنوياً مما يزيد من نشاط هذا القطاع.



شراكات استراتيجية

وتابعت: نتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2025 عاماً حافلاً للقطاع ولشركة «تتراباك - المنطقة العربية»، حيث ستعمل تتراباك على تعزيز الشراكات القائمة والشروع في شراكات جديدة لتعزيز الابتكار والأمن الغذائي والسلامة الغذائية في منطقة الخليج.

وأضافت: أن توقعات الأداء لقطاع الأغذية والمشروبات لعام 2025 تعتمد على عدد من العوامل والاتجاهات التي يمكن أن تؤثر على نمو القطاع، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار، وزيادة الطلب، حيث إنه من المتوقع أن يستمر الطلب على المنتجات الغذائية والمشروبات، خاصة تلك الصحية والمستدامة كما أن هناك اهتماماً متزايداً بالأطعمة العضوية والمنتجات النباتية والخيارات الغذائية الصحية.

وقالت: إن المبادرات الحكومية والاستثمارات الخاصة في دولة الإمارات تدعم نمو القطاع من خلال تشجيع الاستثمار وتخفيف القيود على التجارة، مما يعزز من قدرة السوق المحلية على النمو والابتكار.



عنصر حيوي

واستكملت: إن «تتراباك - المنطقة العربية» حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاق عملياتها في المنطقة وتعد شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الوطنية والخاصة في دولة الإمارات من الدعائم الأساسية لنجاح الشركة فعلى سبيل المثال، يأتي التعاون مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية لإنشاء أول خط لإعادة تدوير العبوات الكرتونية بقدرة معالجة تصل إلى 10 آلاف طن سنوياً، لدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وأضافت: يشمل توسعنا شراكة مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» لتجهيز وتركيب مصنع مليحة الجديد للألبان في الشارقة بأحدث الآلات، لدعم مبادرات الأمن الغذائي الذي سوف يكون أول مصنع لإنتاج منتجات الألبان العضوية في الإمارات حيث سيتم توريد جميع معدات المعالجة والعبوات الكرتونية من «تتراباك».



حلول تكنولوجية

وأكدت أن التكنولوجيا والاستدامة تعد جزءاً جوهرياً من رؤية «تتراباك» حيث تعمل باستمرار على تعزيز الابتكار في مجال التغليف المستدام والقابل لإعادة التدوير والحلول الموفرة للطاقة، وذلك لمساعدة العملاء على تقليل بصمتهم البيئية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأضافت: أن الشركة تعمل على تطوير التصنيع الذكي من خلال اعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.