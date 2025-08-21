4.075 تريليون دولار الدين العام لبريطانيا

لندن (وام)

ارتفع الدين العام لبريطانيا بحلول نهاية شهر يوليو الماضي إلى 3.029 تريليون جنيه استرليني «4.075 تريليون دولار».

وأكد مكتب الإحصاء البريطاني في تقرير أصدره أمس، أن قيمة الدين العام بما فيها ديون بنك إنجلترا المركزي وصل إلى نسبة 96.1% من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد في نهاية يوليو الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال التقرير إن الفوائد المدفوعة عن الدين العام بلغت نهاية يوليو الماضي41.4 مليار جنيه استرليني «55.7 مليار دولار»، بزيادة قيمتها 8.7 مليار جنيه استرليني «11.7 مليار دولار» عن نفس الفترة من عام 2024.

وأضاف أن الاقتراض الحكومي بين أبريل ويوليو الماضيين بلغ 60 مليار جنيه استرليني «80.7 مليار دولار»، بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه استرليني «9 مليارات دولار» عن نفس الفترة من العام الماضي.