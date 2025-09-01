أبوظبي تستضيف "قمة زوار الصين"

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت مدينتا العين وأبوظبي مؤخراً فعاليات قمة زوار الصين، التي تُعد أكبر تجمّع على مستوى العالم لمتخصصي صناعة السفر الصينية يُعقد خارج الصين.

وشارك وفد يضم نحو 160 من أبرز المشترين في قطاع السفر الصيني، شمل وكالات السفر، ومنظمي الرحلات السياحية، وشركات السياحة الفاخرة، ومديري سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومخططي السفر المؤسسي، في اجتماع مع موردي قطاع السياحة المحليين في دولة الإمارات، مثل الفنادق، ومديري الوجهات والمعالم السياحية، والمتاحف ومنظمي الرحلات الداخلية ومراكز التسوق.

وشهدت الفعالية عقد أكثر من 3000 اجتماع أعمال بين المشترين الصينيين والموردين الإماراتيين على مدار يومين من اللقاءات الثنائية المباشرة في فندق ومركز مؤتمرات روتانا بمدينة العين.وأتاحت القمة لشركات السياحة الإماراتية فرصة اختيار المشترين الصينيين، وبناء جداول اجتماعات مخصصة تركز على قطاعات محددة، بدءاً من رحلات الترفيه الفاخرة للأفراد، وانتهاءً بسياحة الأعمال والمؤتمرات.

وقال ألكساندر جلوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة China i2i، الجهة المنظمة للفعالية: لا يقتصر هدف قمة زوار الصين على عقد الاجتماعات فقط، بل إنها توفر منصة حيوية لبناء شراكات طويلة الأمد بين الإمارات وأبرز قادة صناعة السفر في الصين. لقد أصبحت أبوظبي والإمارات بوجه عام وجهات رئيسية لا غنى عنها بالنسبة للمسافر الصيني، وتوفر القمة فرص الوصول المباشر والمعرفة التي يحتاجها الموردون لتحقيق النجاح في هذا السوق المهم.