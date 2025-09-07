تحالف «أوبك بلاس» يقر زيادة إضافية لإنتاج النفط

لندن (أ ف ب)



أعلن تحالف «أوبك بلاس» أمس الأحد، زيادة إضافية لحصصه الإنتاجية، استمراراً لاستراتيجيته الرامية لاستعادة حصته السوقية التي بدأت في أبريل الماضي.

وأفاد بيان صادر عن «أوبك بلاس» بأن وزراء الطاقة الذين يمثلون أعضاء التحالف الثمانية قرروا زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أكتوبر 2025 مقارنة بالمستوى المطلوب في سبتمبر.

ومنذ أبريل، باتت مجموعة «أوبك بلاس» التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للنفط» «أوبك» والدول الحليفة لها، تتطلع إلى استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحول لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج.