«لوتاه للوقود الحيوي» تطلق وقود الطائرات المستدام

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي عن إطلاق وقود الطائرات المستدام «SAF» في السوق الإماراتي، لتصبح بذلك واحدة من الشركات القليلة محلياً التي تقدم هذا النوع من الوقود، بما يساهم في تعزيز توجهها لدعم رؤية الإمارات نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ودعم أهداف الاستدامة في قطاع الطيران الوطني.

وتم الكشف عن هذا الإنجاز النوعي تزامناً مع معرض دبي للطيران 2025، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويحظى بمشاركة عالمية واسعة النطاق من مختلف الشركات المعنية والمتخصصة في قطاع الطيران والفضاء.

وقال يوسف لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»: بصفتنا أحد أوائل الموردين المحليين لوقود الطائرات المستدام، نفخر بإطلاق «SAF» في السوق الإماراتي، وعرضه في معرض دبي للطيران أمام مختلف الجهات المحلية والدولية وكبرى الشركات في قطاع الطيران، مضيفاً أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المستدام لشركة لوتاه للوقود الحيوي بالابتكار، وتعزز توجهنا لدعم رؤية الإمارات للاستدامة، وتقربنا أكثر من تحقيق تطلعاتنا في التعاون مع شركاء الطيران العالميين لتسريع عملية إزالة الكربون.

وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025، سيشارك يوسف لوتاه، الرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة حوارية رفيعة حول الاستدامة في الطيران إلى جانب أبرز الشخصيات العالمية في هذا المجال، لمناقشة المكاسب المستقبلية للوقود المستدام. وستتولى الشركة أيضاً رعاية مؤتمر «استدامة الطيران والفضاء 2050»، بما يعكس دورها القيادي في تحفيز عملية الانتقال للطاقة النظيفة.

وحول وقود الطائرات المستدام «SAF»، تتعاون شركة لوتاه للوقود الحيوي مع منشآت إنتاج دولية لإضافة وقود الطائرات المستدام إلى محفظتها الطويلة من المنتجات الحيوية. ويُصنع هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة «UCO» والدهون المستخرجة من النفايات وسيكون هذا الوقود متوفراً للعملاء عبر الاستيراد من شركاء دوليين، بينما تم الانتهاء من الدراسات الهندسية والجدوى لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج هذا الوقود محلياً في دولة الإمارات.