الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«لوتاه للوقود الحيوي» تطلق وقود الطائرات المستدام

«لوتاه للوقود الحيوي» تطلق وقود الطائرات المستدام
14 سبتمبر 2025 16:26

دبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي عن إطلاق وقود الطائرات المستدام «SAF» في السوق الإماراتي، لتصبح بذلك واحدة من الشركات القليلة محلياً التي تقدم هذا النوع من الوقود، بما يساهم في تعزيز توجهها لدعم رؤية الإمارات نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ودعم أهداف الاستدامة في قطاع الطيران الوطني.

أخبار ذات صلة
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين

وتم الكشف عن هذا الإنجاز النوعي تزامناً مع معرض دبي للطيران 2025، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويحظى بمشاركة عالمية واسعة النطاق من مختلف الشركات المعنية والمتخصصة في قطاع الطيران والفضاء.
وقال يوسف لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»: بصفتنا أحد أوائل الموردين المحليين لوقود الطائرات المستدام، نفخر بإطلاق «SAF» في السوق الإماراتي، وعرضه في معرض دبي للطيران أمام مختلف الجهات المحلية والدولية وكبرى الشركات في قطاع الطيران، مضيفاً أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المستدام لشركة لوتاه للوقود الحيوي بالابتكار، وتعزز توجهنا لدعم رؤية الإمارات للاستدامة، وتقربنا أكثر من تحقيق تطلعاتنا في التعاون مع شركاء الطيران العالميين لتسريع عملية إزالة الكربون.
وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025، سيشارك يوسف لوتاه، الرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة حوارية رفيعة حول الاستدامة في الطيران إلى جانب أبرز الشخصيات العالمية في هذا المجال، لمناقشة المكاسب المستقبلية للوقود المستدام. وستتولى الشركة أيضاً رعاية مؤتمر «استدامة الطيران والفضاء 2050»، بما يعكس دورها القيادي في تحفيز عملية الانتقال للطاقة النظيفة.
وحول وقود الطائرات المستدام «SAF»، تتعاون شركة لوتاه للوقود الحيوي مع منشآت إنتاج دولية لإضافة وقود الطائرات المستدام إلى محفظتها الطويلة من المنتجات الحيوية. ويُصنع هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة «UCO» والدهون المستخرجة من النفايات وسيكون هذا الوقود متوفراً للعملاء عبر الاستيراد من شركاء دوليين، بينما تم الانتهاء من الدراسات الهندسية والجدوى لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج هذا الوقود محلياً في دولة الإمارات.

آخر الأخبار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
14 سبتمبر 2025
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©