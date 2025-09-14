أبوظبي وجهة عالمية لـ «عقارات العلامات التجارية»

يوسف العربي (أبوظبي)



تحولت أبوظبي لوجهة عالمية جاذبة للمشروعات العقارية التي تحمل اسم علامات تجارية شهيرة نتيجة توافر البيئة التشريعية المحفزة واستقطاب الإمارة للأثرياء من حول العالم، وفق خبراء عقاريين.

وتضاعف عدد المساكن ذات العلامات التجارية في أبوظبي أربع مرات خلال العام الماضي، فيما تجاوزت مبيعات العقارات الفاخرة 6.3 مليار درهم في 2024 وسط توقعات بتنامي هذا الزخم خلال عام 2025 وما بعده.

ويتم تطوير «العقارات ذات العلامات التجارية» من خلال التعاون بين مطوري العقارات، والعلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما يضمن للمستثمرين الحصول على تصاميم إبداعية مبتكرة مستوحاة من علاماتهم التجارية المفضلة، ويسهم ذلك في رسم ملامح التطور العمراني، وإرساء معايير جديدة للمعيشة الراقية.

وتضم قائمة المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في أبوظبي العديد من المشروعات، منها مساكن «جاكوب آند كو بيتش فرونت»، و«برابوس من شركة كوزمو»، و«والدورف أستوريا»، و «إيلي صعب ووترفرونت»، ومساكن «شا ويلنس»، و «ماندارين أورينتال»، و «نوبو»، و«هينج ريزيدنسز».

ولا تزال مناطق، مثل جزيرة السعديات، والحديريات، وياس، والريم تتصدر المناطق الجاذبة للعقارات ذات العلامات التجارية.



ثقة المستثمرين

وأكد ماهر رحبي، المدير التنفيذي لشركة «نورد للتطوير العقاري» لـ «الاتحاد» أن العديد من العوامل تسهم في تحقيق قطاع العقارات ذات العلامات التجارية في أبوظبي نمواً مستداماً في عام 2025، تشمل عوامل اقتصادية وثقافية وتشريعية متكاملة.

واستكمل: من جهة أسهمت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، والطلب المتزايد من النخبة الباحثة عن مشاريع فاخرة تحمل طابعاً عالمياً، في تسريع إطلاق مشاريع نوعية.

وقال، إن السياسات الحكومية تدعم هذا النمو، من خلال توسيع التملك الحر، وتحديث التشريعات، وتوفير برامج إقامة طويلة الأجل، كما أن المشاريع الثقافية الكبرى، كمتحف «غوغنهايم»، تضفي قيمة نوعية، ما يجعل الاستثمار العقاري في أبوظبي يتجاوز كونه صفقة مالية ليصبح تجربة ثقافية وسكنية متكاملة.

وأضاف رحبي أن المشاريع ذات العلامة التجارية تجمع بين التصميم المعماري المتفاعل والتجربة الفندقية، والخدمات الذكية.



قيمة مضافة

وأوضح أن القيمة المضافة بالمشاريع ذات العلامة التجارية تتمثل في جودة الحياة طويلة الأمد التي توفرها هذه المشاريع فمن حيث العائد، تُعد العوائد الإيجارية في بعض مناطق أبوظبي من الأعلى عالمياً، حيث بلغت 9.95% في بعض المناطق السكنية في الربع الأول من 2025، فيما تراوحت بين 6% و8% في القطاع التجاري.

وقال: إضافة إلى ذلك، فإن التعاون مع علامات عالمية مرموقة يعزز الثقة، ويرفع من قيمة العقار عند إعادة البيع، ويمنح المقيمين تجربة سكنية استثنائية تتجاوز المعايير التقليدية، كما تسهم البيئة المعمارية والثقافية الراقية في خلق مجتمعات متكاملة تعكس هوية أبوظبي، وتوفر استثماراً يتمتع بقيمة مالية ومعنوية في آن واحد.



رغبات المشترين

من جانبه، قال حسين سالم الرئيس التنفيذي لشركة «أوهانا للتطوير العقاري»: شهدت أبوظبي خلال عام 2025 نمواً لافتاً في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية، مدفوعاً بتلاقي رغبات المشترين مع ثقة المستثمرين ومرونة السياسات الحكومية، فالمشترون اليوم يبحثون عن تجربة معيشية متكاملة تتجاوز التشطيبات الفاخرة، وهو ما توفره العلامات التجارية من جودة، وموثوقية، وخدمة متسقة.

وأضاف سالم أنه بالنسبة للمطورين، توفّر أبوظبي مزيجاً مبتكراً ومناسباً من المجتمعات المخطط لها، والبنية التحتية، والمبادرات الحكومية الحضرية التي تسهّل إطلاق مشاريع عقارية متوافقة مع العلامات التجارية وتتمتع بإمكانات طويلة الأجل.

واستكمل: رغم السعر الأعلى نسبياً توفّر هذه المشاريع قيمة ملموسة تتمثل في الأداء الاستثماري المتفوق، وارتفاع معدلات الطلب، واستقرار العوائد، حيث تكمن القيمة الحقيقية فيما توفّره هذه المشاريع من راحة بال للمستثمر والمشتري، سواء من حيث جودة البناء والخدمة أو من خلال الحفاظ على قيمة الأصول على المدى الطويل.



طلب متزايد

قال جوش جيلبرت، محلل السوق في «إيتورو»، إن نمو مبيعات السوق العقارية في أبوظبي يبرز الطلب المتزايد في قطاعات السكن والتجارة والرفاهية، ومن بين القطاعات التي تحظى باهتمام خاص سوق المساكن ذات العلامات التجارية، والتي أصبحت بسرعة من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات في قطاع العقارات الفاخرة في الإمارات.

وأضاف: وفقاً للبيانات الحديثة تضاعف عدد المساكن ذات العلامات التجارية في أبوظبي أربع مرات خلال العام الماضي، وتجاوزت مبيعات الفخامة 6.3 مليار درهم في 2024.

وأشار إلى أن هذا النمو في هذا القطاع يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين الأثرياء والأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن التفرد والتميز والاستثمار بعيد المدى، وهذا الازدهار لا يعيد تشكيل أفق المدن فحسب، بل يخلق أيضاً فرصاً جذابة لمطوري العقارات المدرجين في الأسواق المالية.