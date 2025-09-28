«جائزة الإمارات للطاقة» تكرّم رواد الابتكار في «قمة الاقتصاد الأخضر»

دبي (الاتحاد)

تُكرِّم الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني»، أبرز الحلول والممارسات والجهود المبتكرة في مجالات الطاقة والاستدامة، وتحتفي الجائزة بالفائزين من الأفراد والمعاهد والمؤسسات وتسلط الضوء على مشاريعهم في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك والاستدامة.

وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد يومي1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشارك في القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدد كبير من المسؤولين ونخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: تعكس جائزة الإمارات للطاقة رؤية القيادة الرشيدة والتزامها الراسخ بدعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويؤكد الإقبال المتزايد على المشاركة في الجائزة مكانة دبي كمركز عالمي لاستقطاب وتكريم المشاريع المبتكرة والمستدامة، كما يعكس التنوع الجغرافي للمشاركين الدور المحوري للجائزة في جمع الخبرات والمتخصصين تحت مظلة واحدة، والإسهام في تعزيز حلول الطاقة والاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: تتيح جائزة الإمارات للطاقة فرصاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة، حيث أثبتت الدورات السابقة أن الجائزة لا تكتفي بتكريم المبادرات المتميزة، بل تساهم أيضاً في صياغة توجهات المستقبل من خلال تشجيع الأفكار المبتكرة التي تقدم حلولاً عملية للتحديات المناخية والطاقة.

وتهدف الجائزة إلى توفير بيئة مبدعة وحاضنة للابتكار، وتعمل على تشجيع تبني التقنيات النظيفة، والمساهمة في بناء شراكات فعّالة بين الأفراد والمؤسسات والمعاهد المتخصصة، وتفتح آفاقاً للتعاون في مجالات متعددة تشمل المباني الخضراء، والنقل المستدام، وتقنيات الطاقة الشمسية، والحلول الرقمية لإدارة الاستهلاك، والمبادرات المجتمعية التي تدعم الوعي البيئي.

وتتماشى أهداف الجائزة مع استراتيجية الإمارات للحیاد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، فضلًا عن التوجهات العالمية لتسريع الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.

وفي دورتها الخامسة، استقطبت الجائزة مشاركات من 24 دولة، تصدرتها دولة الإمارات بـ 63 مشروعاً، تلتها تركيا بـ 37 مشروعاً، ثم مصر بـ 31 مشروعاً، والأردن بـ 27 مشروعاً، والسعودية بـ 19 مشروعاً، والمغرب بـ 17 مشروعاً، كما شهدت الدورة الخامسة حضوراً لافتاً من الكويت، وفلسطين، والجزائر، وقطر، وسلطنة عُمان، واليمن، إلى جانب مشاركات أوروبية من فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفنلندا، والسويد، وإستونيا، فضلاً عن مشاريع مميزة من كوريا الجنوبية، وأذربيجان، وبنغلاديش، وسريلانكا، وباكستان، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية.