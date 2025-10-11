«المعاشات» تكشف عن التحول في خدماتها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الحدث التقني الأبرز عالمياً، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وقالت الهيئة إن مشاركتها في الحدث تأتي لترسيخ مكانتها في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بالدولة، وإنها ستكشف عن التحول في خدماتها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، واستعراض منصتها الرقمية المتكاملة «معاشي».

وسيُقدم جناح الهيئة عرضاً حياً لمنصة «معاشي» الرقمية، يُسلّط الضوء على المزايا التي توفرها للمتعاملين، بما في ذلك خاصية «تصحيح البيانات» التي تم تفعيلها حديثاً لتعزيز دقة البيانات وتمكين المؤمن عليهم والمتقاعدين وأصحاب العمل من تعديل بياناتهم بشكل مباشر والتحقق منها قبل رفع الطلبات للهيئة، ما يساعد على سرعة الإنجاز ويعزز الدقة والشفافية.

كما سيتم الكشف عن نموذج أولي لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يمنح الزوّار لمحة عن مستقبل الخدمات الحكومية التي ستكون أكثر سرعة وسهولة وكفاءة، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، واستثمار الابتكارات العالمية لتعزيز جودة أعمال الهيئة وخدماتها، والتواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم التي تُشكّل أساساً لجهود التطوير والتحسين المستمر.



