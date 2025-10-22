5.3 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال 9 أشهر بنمو 15%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أداء قياسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققاً تفوقاً استثنائياً في جميع القطاعات.

وحقق المصرف نمواً سنوياً بنسبة %16، حيث بلغ صافي الربح قبل احتساب الضريبة 6.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى.

وواصل المصرف تحقيق أداء قياسي في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم، مما يعكس استدامة الأداء القوي.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 5.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 15% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، كما بلغ صافي الربح للربع الثالث من عام 2025 بعد الضريبة نحو 1.83 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14%.

وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 9.1 مليار درهم مقارنة بـ 8.0 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2024، بنمو سنوي بلغ 14%.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي النمو المتوازن في جميع القطاعات الرئيسة، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل واستمرار التوسع في حجم الأعمال، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات من الرسوم.

وارتفع الدخل من مصادر التمويل ليصل إلى 5.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو سنوي قدره 13% مقارنة بـ 4.9 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بزيادة حجم التمويلات وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة، مما أسهم جزئياً في تعويض أثر تخفيض نسبة الأرباح في السوق.

وبلغ هامش صافي الربح 4.17%، مما يعكس قوة حجم الأعمال وكفاءة إدارة الميزانية العمومية والإدارة الفعالة للأصول، وحقق المصرف نمواً في الدخل من غير المصادر التمويلية بنسبة 17% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 3.1 مليار درهم العام الماضي.

ويشكل هذا الأداء استمرار نمو الإيرادات الناتجة عن الرسوم، والتي سجلت زيادة بنسبة 18% من مبيعات المنتجات والحلول المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما مثَل زيادة في نشاط المتعاملين. ويشكل الدخل من غير المصادر التمويلية حالياً 40% من إجمالي الدخل التشغيلي مقارنة بـ 39% في العام الماضي، ليؤكد استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي تحسناً قوياً في نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض قدره 81 نقطة أساس مقارنة بنسبة 29.1% في الفترة نفسها العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة المستمرة للإنتاجية.

وبلغت النفقات التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 2.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 11%، في ظل استمرار الاستثمارات في الكوادر البشرية والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف: يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي إظهار زخم قوي، مع نمو متواصل في الأداء والعوائد من ربع إلى آخر، ولقد أسهمت عملية التحول التي يقودها المصرف، إلى جانب النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، واستراتيجية المصرف الواضحة، في تمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من تعزيز مكانته انطلاقاً من قاعدة أكثر قوة وصلابة.

وأضاف أن استثمارات المصرف المستمرة في المنتجات والحلول المبتكرة والمنصات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وترسيخ التميز المؤسسي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الإدارة الفعَالة للميزانية العمومية، وتوسيع قاعدة المتعاملين، واغتنام الفرص السوقية، مكنهم من تحقيق أرباح قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى مع عائد على حقوق المساهمين بلغ 30%.

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يواصل المصرف تحقيق أداء قوي ومستدام، إذ سجلت جميع قطاعات الأعمال نتائج متميَزة مدفوعة بزيادة نشاط المتعاملين وارتفاع الطلب على التمويل.