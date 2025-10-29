القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" تقترب من 5 تريليونات دولار

اقتربت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية من أن تصبح أول شركة تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار بعد إعلانها عن حجوزات على معالجاتها للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار واعتزامها بناء سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأميركية.



وأغلق سهم إنفيديا مرتفعاً بنسبة خمسة بالمئة تقريباً، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليون دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليون دولار.

واستهل الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانج خطابه الرئيسي في مؤتمر للمطورين في واشنطن بالإشادة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء الإعلان عن منتجات وصفقات جديدة.



وتُعد إنفيديا في قلب الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي.



وصعد سهم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بنسبة 50 بالمئة في 2025. وتجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار لأول مرة في يوليو.

وصعدت أسهم شركة مايكروسوفت، ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم، بنسبة اثنين بالمئة لتصل قيمتها السوقية إلى 4.03 تريليون دولار.



وسيتم بناء أكبر الحواسيب العملاقة بالتعاون مع أوراكل وسيحتوي على مئة ألف من رقائق بلاكويل المتطورة التي تنتجها إنفيديا.