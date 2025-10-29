الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" تقترب من 5 تريليونات دولار

القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" تقترب من 5 تريليونات دولار
29 أكتوبر 2025 08:15

اقتربت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية من أن تصبح أول شركة تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار بعد إعلانها عن حجوزات على معالجاتها للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار واعتزامها بناء سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأميركية.

وأغلق سهم إنفيديا مرتفعاً بنسبة خمسة بالمئة تقريباً، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليون دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليون دولار.
واستهل الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانج خطابه الرئيسي في مؤتمر للمطورين في واشنطن بالإشادة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء الإعلان عن منتجات وصفقات جديدة.

وتُعد إنفيديا في قلب الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي. 

وصعد سهم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بنسبة 50 بالمئة في 2025. وتجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار لأول مرة في يوليو.
وصعدت أسهم شركة مايكروسوفت، ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم، بنسبة اثنين بالمئة لتصل قيمتها السوقية إلى 4.03 تريليون دولار.

وسيتم بناء أكبر الحواسيب العملاقة بالتعاون مع أوراكل وسيحتوي على مئة ألف من رقائق بلاكويل المتطورة التي تنتجها إنفيديا.

أخبار ذات صلة
مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق برامج تدريبية شاملة
دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي.. تعزيز للتحول الرقمي
المصدر: وكالات
إنفيديا
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©