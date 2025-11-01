الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع قدرة الصين المركبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 47.7%

1 نوفمبر 2025 19:02

 

 أفادت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة بأن القدرة المركبة الجديدة لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في البلاد ارتفعت بنسبة 47.7% على أساس سنوي لتصل إلى 310 ملايين كيلوواط خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وشكل هذا الرقم 84.4% من إجمالي القدرة المركبة الجديدة لتوليد الكهرباء في هذا البلد خلال الفترة نفسها.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القدرة المركبة الجديدة للطاقة الكهرومائية بلغت 7.16 مليون كيلوواط، ولطاقة الرياح 61.09 مليون كيلوواط، وللطاقة الكهروضوئية 240 مليون كيلوواط، ولطاقة الكتلة الحيوية 1.05 مليون كيلوواط.
ووفرت القدرة المتزايدة دعما قويا لإمدادات الكهرباء في الصين؛ حيث بلغ إجمالي حجم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال الفصول الثلاثة الأولى 2.89 تريليون كيلوواط، بزيادة 15.5% على أساس سنوي، لتشكل نحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.
كما واصل الاستثمار في قطاع الطاقة نموه السريع، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنجزة في المشاريع الكبرى للطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1.97 تريليون يوان (نحو 277.9 مليار دولار)، بزيادة 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

المصدر: وام
