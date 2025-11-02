الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الاستثمار في المرافق بكوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوياته في 4 سنوات

الاستثمار في المرافق بكوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوياته في 4 سنوات
2 نوفمبر 2025 17:34


 أظهرت البيانات أن الاستثمار في المرافق في كوريا الجنوبية ارتفع إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بقطاعي السيارات وأشباه الموصلات.وارتفع مؤشر الاستثمار في المرافق لجميع الصناعات بنسبة 4.3% في الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2021، عندما قفز الرقم بنسبة 11.3% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة البيانات والإحصاءات الكورية.
وقاد هذا النمو ارتفاع الاستثمارات في صناعات السيارات والرقائق، إذ قفز الاستثمار في المرافق في قطاع السيارات بنسبة 15.6% على أساس سنوي، مسجلاً أكبر زيادة في 25 عاماً منذ عام 2000.
وكان توسع صناعة السيارات في الاستثمار لبناء مرافق إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزيز القدرة التنافسية المستقبلية في تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.
كما ارتفع الاستثمار في معدات تصنيع أشباه الموصلات بنسبة 15.7%، وهو أكبر نمو منذ عام 2021.
ويقول الخبراء إن هذا النمو يعزى إلى الانتهاء من تعديلات مخزون رقائق الذاكرة ودخول القطاع في ما يسمى بالدورة الفائقة، المدفوعة بالتحول إلى الذكاء الاصطناعي.
وقفز الاستثمار في المرافق، في سبتمبر وحده، بنسبة 12.7%، متعافياً من انخفاضه على أساس سنوي في الشهر السابق.

 

