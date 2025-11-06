«سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» تؤسسان مشروعاً مشتركاً لتسريع التحوّل نحو التنقّل الذاتي بالدولة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سبيس 42»، عن تأسيس مشروع مشترك بالتعاون مع شركة «أوتونوموس A2Z»، الكورية الجنوبية، وذلك بهدف تطوير منظومة التنقّل الذكي في دولة الإمارات.

ويستند هذا المشروع إلى مذكرة التفاهم التي وقّعتها الشركتان في أكتوبر الماضي، ليجسّد انتقال التعاون بين الجانبين من مرحلة الشراكة إلى التنفيذ لتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقّل الذاتي القابلة للتوسّع على نطاق تجاري.

ويعتمد المشروع المشترك على خريطة طريق واضحة تبدأ بالمشاريع التجريبية وتمتد نحو التشغيل التجاري الكامل، وستركّز المرحلة الأولى على تنفيذ مشاريع تجريبية وتحويل مبكر لأساطيل المركبات في أبوظبي ودبي ابتداءً بأسطول تجريبي يضم خمس مركبات ذاتية القيادة.

ومع توسّع نطاق العمليات، ستعمل الشركتان على إنشاء ورشة عمل وبرنامج بحث وتطوير لدعم جهود التصنيع والابتكار على المستوى الإقليمي

وسيسهم المشروع في توسيع نطاق تطبيقات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، وتحديث الأساطيل الحالية عبر دمج القدرات الذاتية فيها، إلى جانب توفير خدمات وتقنيات الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر (V2X)، ويدعم هذا التعاون تطوير منظومة تنقّل ذكية وآمنة ومستدامة، قابلة للتشغيل التجاري على نطاق واسع.

وتقدّم الشراكة نموذجاً مبتكراً يعتمد نهج «التحديث أولاً»، الذي يتيح اعتماد حلول التنقّل الذاتي بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة، ومن خلال تحويل المركبات القائمة إلى مركبات ذاتية القيادة، يمكن للحكومات ومشغّلي الأساطيل دمج تقنيات القيادة الذاتية دون الحاجة إلى استبدال أصولهم الحالية.

ويفتح هذا النموذج آفاقاً جديدة أمام قطاعات متعدّدة تشمل النقل العام والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية والمطارات والوجهات السياحية والخدمات البلدية، عبر مجموعة واسعة من المركبات تمتد من سيارات الأجرة والحافلات إلى الشاحنات ومركبات تنظيف الشوارع.

ويسهم النهج في توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة وتسريع وتيرة تبنّيها ورفع كفاءة العمليات، بما يمهّد الطريق أمام تحوّل واسع النطاق نحو التنقّل الذاتي في دولة الإمارات.

ويدعم التعاون رؤية دبي في تحويل 25% من رحلات التنقّل في الإمارة لتكون ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ورؤية أبوظبي لتحقيق النسبة ذاتها بحلول عام 2040.

كما سيعمل المشروع المشترك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، على تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية التي تتيح التوسّع في تطبيق تقنيات القيادة الذاتية على نطاق واسع.

ويرتكز المشروع المشترك على أحد المحاور الاستراتيجية لشركة «سبيس 42» المتمثّل في ريادتها لخدمات الذكاء الجيومكاني المعزّز بالذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الركيزة الأساسية لجهودها في دعم طموحات دولة الإمارات في مجال التنقّل الذاتي والمتصل.