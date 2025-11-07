السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

اتفاقية بين «لولو» و«بيوت القابضة» لافتتاح هايبرماركت جديد بالكويت

يوسف علي وعبدالرحمن الخنة خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 نوفمبر 2025 00:56

الكويت (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «لولو» توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «بيوت القابضة»، لافتتاح هايبرماركت جديد ضمن مشروع «بيوت بلس مول» المرتقب.
وقّع الاتفاقية كل من: يوسف علي إم. أيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، وعبدالرحمن الخنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيوت القابضة»، نائب رئيس مجلس الإدارة. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مجموعة لولو بإنشاء هايبرماركت بمساحة 6650 متراً مربعاً داخل «بيوت بلس مول».
وقال يوسف علي: «تعكس الشراكة مع «بيوت القابضة» التزامنا بتعزيز خدماتنا التجارية، وتقديم أفضل قيمة لعملائنا».
بدوره، قال عبد الرحمن الخنة: «تتركز عمليات التأجير في المشروع حالياً على جذب المستأجرين الاستراتيجيين بهدف تشكيل الهوية الحقيقية للمشروع».

مجموعة لولو
الإمارات
الكويت
يوسف علي
