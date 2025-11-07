اتفاقية بين «لولو» و«بيوت القابضة» لافتتاح هايبرماركت جديد بالكويت

الكويت (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «لولو» توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «بيوت القابضة»، لافتتاح هايبرماركت جديد ضمن مشروع «بيوت بلس مول» المرتقب.

وقّع الاتفاقية كل من: يوسف علي إم. أيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، وعبدالرحمن الخنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيوت القابضة»، نائب رئيس مجلس الإدارة. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مجموعة لولو بإنشاء هايبرماركت بمساحة 6650 متراً مربعاً داخل «بيوت بلس مول».

وقال يوسف علي: «تعكس الشراكة مع «بيوت القابضة» التزامنا بتعزيز خدماتنا التجارية، وتقديم أفضل قيمة لعملائنا».

بدوره، قال عبد الرحمن الخنة: «تتركز عمليات التأجير في المشروع حالياً على جذب المستأجرين الاستراتيجيين بهدف تشكيل الهوية الحقيقية للمشروع».