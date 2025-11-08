هيثم الجنيبي رئيس المؤتمر لـ«الاتحاد»: 1137 جهة تمثل 93 دولة شاركت بالمؤتمر التقني لـ«أديبك 2025»

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد هيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ «أديبك 2025» ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الحقول في دائرة الاستكشاف في «أدنوك» أن المؤتمر رسخ مكانته كمنصة عالمية رائدة للتميّز في مجالات الهندسة والابتكار ضمن مختلف القطاعات.

وقال الجنيبي لـ «الاتحاد»: خلال نسخة هذا العام، استقبلنا عدداً غير مسبوق من المشاركات بلغ 6283 ورقة تقنية مقدّمة من 1137 جهة تمثل 93 دولة، وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تؤكد الثقة والاعتراف العالميين بمعرض ومؤتمر «أديبك» كمنصة رئيسية لتشارك المعرفة والحلول المبتكرة، وتبادل الرؤى والخبرات في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

وتضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» محوران رئيسان، هما المؤتمر الاستراتيجي والمؤتمر التقني، وشمل ذلك 12 برنامجاً، وأكثر من 380 جلسة، بمشاركة أكثر من 1800 متحدث، وأكثر من 16000 مشارك في المؤتمرات والحوارات المتعددة.

واختُتمت الخميس الماضي فعاليات «أديبك 2025»، الذي واصل تحقيق أرقام قياسية شملت تنفيذ 35000 صفقة ضمن قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية 46 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الحضور 239709 ضمن الحدث الأكبر في قطاع الطاقة العالمي والذي يساهم في صياغة توجهاته المستقبلية، بزيادة بنسبة 17% مقارنة بنسخة الحدث العام الماضي 2024.

وساهم «أديبك» في دعم اقتصاد أبوظبي، حيث حقق عوائد تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، خصوصاً في قطاعات الضيافة والسياحة والنقل.

وأضاف الجنيبي: حقق المؤتمر التقني نمواً كبيراً، ففي نسخة عام 2013، استضفنا 53 جلسة تقنية، وتلقينا 1122 ورقة بحثية من 34 دولة، واليوم، في عام 2025، نستضيف 166 جلسة، بما يعادل ثلاثة أضعاف العدد السابق، وشهدنا زيادة بمقدار خمسة أضعاف في عدد الأوراق المقدّمة، كما تضاعف عدد الدول المشاركة ثلاث مرات تقريباً، وازداد عدد الأطراف المشاركة تسعة أضعاف مقارنةً بما كان عليه قبل عامين فقط، ويؤكد هذا المسار التصاعدي للمؤتمر، الأثر المتنامي لـ «أديبك»، الحدث الأكثر في قطاع الطاقة، ويُجسّد التعاون والابتكار داخل القطاع.

وتابع: سلط المؤتمر الضوء على التقنيات النوعية مثل الذكاء الاصطناعي، والعمليات المؤتمتة، والحقول النفطية الرقمية، وهذه ليست مجرد مواضيع نظرية، حيث تطبق «أدنوك» بالفعل العديد من هذه الابتكارات في عملياتها في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وبدءاً من تحديد عمليات الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى أنظمة الحفر المؤتمتة بالكامل، يستعرض المؤتمر تطبيقات واقعية تساهم في إعادة صياغة مشهد الطاقة العالمي.

وأكد الجنيبي أن الكوادر التقنية في «أدنوك» شكلت ركيزة أساسية في دفع عجلة الابتكار في الشركة، حيث تقدم مساهمات مهمة لتعزيز مستوى وجودة المؤتمر، سواءً من خلال البحث العلمي أو التجارب الميدانية أو الريادة الفكرية.

وأضاف: يوفر «أديبك» منصة عالمية للكوادر الهندسية والتقنية والخبراء في «أدنوك» لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات مع نظرائهم، وفتح آفاق جديدة في قطاع الطاقة، ونحن فخورون بدورهم الحيوي والأثر الإيجابي الملموس لجهودهم في قطاع الطاقة.

وأوضح الجنيبي أن معرض ومؤتمر «أديبك» هو المنصة المثالية لجميع الأشخاص المعنيين الذين لديهم اهتمام وشغف بالتعامل مع التحديات المعقدة، أو تطوير التقنيات المبتكرة والذكية، أو المساهمة في صياغة مستقبل قطاع الطاقة، حيث سلط هذا الحدث العالمي الضوء على موضوعات متنوعة، ويستقطب مشاركات واسعة من قيادات عالمية وشركات رائدة في مختلف القطاعات الحيوية، كما يتيح فرص التواصل وبناء العلاقات مع الروّاد في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وقال: «أديبك» منصة متكاملة تساهم في تسريع التقدّم، فمن خلال استضافة الخبراء من مختلف التخصصات والقطاعات يهدف المؤتمر التقني إلى تعزيز التعاون لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخفض الانبعاثات، وإدماج التقنيات الرقمية، والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة في «أديبك» للمساهمة في بناء قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة في المستقبل.

وأضاف: شهدنا مشاركة كبيرة تعكس نجاح هذا المؤتمر، والأهم من ذلك الأفكار التي تم طرحها والشراكات التي تم بناؤها والحلول المبتكرة التي تم استعراضها، ولذلك فإن مؤتمر «أديبك» التقني يعتبر منصة مهمة لإعادة صياغة مستقبل قطاع الطاقة، ونتطلع إلى التطبيق العملي لما تم مناقشته من موضوعات، ونحن على ثقة بأن النسخة القادمة من المؤتمر ستشهد مشاركات أكبر وتستعرض رؤى وأفكار جديدة تواكب التغيرات التي يشهدها القطاع.