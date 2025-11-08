خبراء ومسؤولون بشركات تكنولوجيا لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج عالمي للانفتاح على أحدث التقنيات المتعلقة بحلول الطاقة

رشا طبيلة (أبوظبي)



أكدت شركات تكنولوجية مشاركة في منطقة الذكاء الاصطناعي في معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، ريادة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً في تبني أحدث التقنيات لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد من أكثر الأسواق الإقليمية ازدهاراً وتطوراً في تطبيق الحلول الذكية في قطاع الطاقة.

والتقت «الاتحاد» مع مسؤولين تنفيذيين من الشركات في «أديبك 2025»، أكدوا أن مشاركتهم في هذا الحدث العالمي فرصة مثالية لاستكشاف الشراكات وبناء الأعمال مع شركات محلية، ونقل تجربتهم في الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مجال الطاقة.





وقال ماتياس جانجويرث، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «ديب أوشين» النرويجية، المزوّد العالمي لخدمات ما تحت البحر: نحن نعمل في جميع مجالات العمليات البحرية تحت سطح الماء، حيث نقوم بتركيب المنتجات وصيانتها ونمتلك خبرة كبيرة في عمليات التفتيش والصيانة والإصلاح، إضافة إلى المسح البحري للبنى التحتية وفي نهاية دورة الحياة نتولى عمليات التفكيك، وإعادة التدوير لتلك المنشآت.

وأوضح جانجويرث أن الشركة تأسّست في النرويج، وتضم اليوم نحو 2000 موظف حول العالم، وتدير عمليات في مختلف القارات.

وأضاف: فيما يتعلق بالتكنولوجيا ومشاركة الشركة في منطقة الذكاء الاصطناعي في «أديبك 2025» فقد طوّرنا منصة سطحية غير مأهولة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن تشغيلها بالكامل عن بُعد من قبل طاقم مختص، كما طوّرنا تقنيات ذكاء اصطناعي، لا سيما لفحص وتفتيش المنشآت تحت الماء.

وأشار إلى أهمية وجود الشركة في الإمارات في «أديبك» حيث تُعد الدولة واحدة من أكثر الأسواق ازدهاراً ونمواً في هذه الصناعة حيث نلمس تطوراً كبيراً في تبنّي التكنولوجيا وإيماناً حقيقياً بقدرات الذكاء الاصطناعي ودوره في دفع الصناعة نحو المستقبل ونريد أن نكون جزءاً من ذلك.

وتابع: نفتتح حالياً عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث نعمل بالفعل مع عدد من العملاء في الإمارات والمنطقة، ويسعدنا أن نعلن عن توقيع خلال «أديبك» اتفاقية شراكة جديدة مع شريك إماراتي استراتيجي؛ بهدف تعزيز وجودنا في السوق الإماراتية ومضاعفة التزامنا بتقديم خدماتنا وحلولنا المتطورة للسوق المحلية.





من جهته، قال دومينيك مينغ، مستشار رقمي في شركة «سَبكون» السنغافورية، التي تشارك للمرة الثانية في «أديبك»: «نشارك في الحدث العالمي في منطقة الذكاء الاصطناعي هذه المرة لنقدم حلولنا المتعلقة في الذكاء الاصطناعي من حلول روبوتية ومنصاتنا الخاصة بإدارة البيانات».

وأضاف: «يسرنا أن نرى الانفتاح الكبير في دولة الإمارات على التقنيات الجديدة وشغف الناس للحديث عن الذكاء الاصطناعي واستكشاف إمكانياته حيث إنها بالفعل تجربة مميزة وغنية نعتز بها».





من جانبه، قال وسيم غضبان، نائب الرئيس الأول في شركة «كينت» العالمية: حرصنا على المشاركة في «أديبك» الذي نعتبره ملتقى للمبتكرين في صناعة النفط والغاز، لا سيما في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالقطاع.



التكنولوجيا الحديثة

وأضاف غضبان: نرى أن دولة الإمارات تحديداً تقود المشهد في تبنّي التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة النفط، وتعزيز معايير السلامة والإنتاجية والكفاءة والفعالية.

وتابع: من خلال مشاركتنا في «أديبك 2025»، استعرضنا كيفية استخدامنا للتقنيات الحديثة لجمع وتحليل البيانات وتحويلها إلى حلول ذكية، من ضمنها المراقبة عن بعد للمحطات أو التحكم الذاتي بالكامل أو الاستقلالية.