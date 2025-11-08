«الإحصائي الخليجي» يصدر تقرير «آفاق الأداء الاقتصادي 2024»

مسقط (وام)



أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقريراً بعنوان «آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون.. تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي»، في خطوة تؤكد دور المركز في تمكين متخذي القرار، والباحثين من الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

ويتناول التقرير بصورة تحليلية متكاملة، أداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2024، متضمناً مؤشرات النمو الاقتصادي، والتضخم، والمالية العامة، والدين العام، إضافةً إلى التطورات في أسواق المال، والسياسة النقدية والمصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وسوق العمل الخليجي.

وأكدت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن الإصدار يجسّد التزام المركز بتوفير منظومة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية الموثوقة والمحدّثة، التي تسهم في تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم عمليات صنع القرار الاستراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرةً إلى أن التقرير يُعد مرجعاً رئيسياً لصُنّاع السياسات والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي.

وأوضحت أن الإتاحة المعلوماتية الواسعة للبيانات الاقتصادية تُسهم في تعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، كما تُمكّن من تقييم أداء القطاعات غير النفطية، ومتابعة مسار التنويع الاقتصادي، في ظل توجهات دول المجلس نحو تحقيق الاستدامة المالية، والنمو المستدام.