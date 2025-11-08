«السعديات» تستعد لموسم شتوي حافل بإشغال فندقي 90%

رشا طبيلة (أبوظبي)



بعد الإعلان عن افتتاح متحف التاريخ الطبيعي في 22 من نوفمبر الجاري، ومتحف زايد الوطني في الثالث من ديسمبر المقبل، تستعد جزيرة السعديات لموسم شتوي حافل وسط توقعات مدراء بفنادق ومنتجعات في الجزيرة بنمو الطلب السياحي وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة تفوق تتراوح بين 80 و %100 للموسم الشتوي، بعد أن سجلت أداءً استثنائياً العام الحالي مدعومة بافتتاح «تيم لاب فينومينا» في أبريل الماضي، وجاذبية متحف اللوفر أبوظبي، والفعاليات والأحداث المتنوعة التي يتم تنظيمها على أرض الجزيرة، وتسجيل نمو ملحوظ بالصيف الماضي. وبحسب ما أعلنته «ميرال» مؤخراً، سجلت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في دولة الإمارات، وجزيرة السعديات، الوجهة المميزة ذات الشواطئ الخلابة والفنادق الفاخرة والمؤسسات الثقافية المرموقة، أرقاماً قياسية في عدد الزيارات خلال موسم الصيف.

وأسهم هذا الأداء في تعزيز مكانتهما كخيارَين رئيسيَن للعائلات والزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث حقَّقت جزيرة ياس زيادة في عدد الزيارات بنسبة 15%، وشهدت جزيرة السعديات زيادة بنسبة 14% في عدد زيارات تجاربها الثقافية والفندقية خلال الصيف.

وأكد مدراء في فنادق ومنتجعات جزيرة السعديات، أن الجزيرة تشهد نمواً في الطلب السياحي، وأن افتتاح هذه الوجهات الثقافية المتميزة يتعزز من ذلك الطلب.



معدلات استثنائية

وتوقع بورشاك أوراك، المدير العام لمنتجع ريكسوس بريوميوم جزيرة السعديات، تسجيل معدلات إشغال استثنائية خلال الربع الرابع، مع تقديرات تشير إلى تجاوزها نسبة 90%. وأرجع أوراك، الأداء القوي إلى الطلب المرتفع من الأسواق التقليدية، إضافةً إلى الأسواق الجديدة الناشئة. وأشار إلى أنه خلال فترة الصيف تم تسجيل معدلات إشغال ملحوظة، مما يعكس النمو المستمر والجاذبية المتزايدة لأبوظبي كأحدث وجهة سياحية عالمية.

وأكد أن من أهم عوامل التوقعات الإيجابية للفترة المقبلة، هي المعالم الثقافية في أبوظبي والمبادرات الحكومية الاستباقية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وقطاع السياحة لتسهم مجتمعة في تعزيز جاذبية المدينة لدى المسافرين الدوليين.

وحول مساهمة افتتاح المعالم الجديدة في جزيرة السعديات، مثل متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي في تعزيز الطلب السياحي، توقع أوراك أن تُسهم الافتتاحات المرتقبة لمعالم عالمية المستوى، في تعزيز الطلب بشكل أكبر. وأضاف: «استعداداً لذلك، نقوم بإعداد عروض خاصة تُبرز هذه المعالم الثقافية المميزة، لدعوة الضيوف لاكتشاف التراث الغني للمدينة وجمال جزيرة السعديات الطبيعي». وأشار أوراك إلى أنه منذ بداية العام، شهد الفندق طلباً مستمراً ومستويات إشغال مرتفعة بشكل متواصل. مرجعاً توقعاته إلى النمو المستمر لجزيرة السعديات كوجهة رائدة في مجالي الثقافة والترفيه، إضافة إلى جدول الفعاليات الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، والوعي العالمي المتزايد بأبوظبي كوجهة عالمية المستوى.



نظرة إيجابية

من جهته، قال جوليان جونزالفيز، مدير عام فندق وفلل بارك حياة أبوظبي- في جزيرة السعديات: «على مستوى الفندق، فإن كثيراً من ضيوفنا يأتون بانتظام للإقامة أو لتنظيم فعالياتهم، الأمر الذي يلعب دوراً رئيساً في تعزيز نظرتنا الإيجابية وتمنحنا ثقة كبيرة في السنوات المقبلة.

وحول مساهمة الافتتاحات الجديدة في جزيرة السعديات، مثل متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي في تعزيز الطلب، قال: إن ضيوفنا متحمسون للافتتاحات المرتقبة حيث أصبحت جزيرة السعديات «وجهة داخل وجهة». وأضاف: «وجود معالم ثقافية متميزة على بعد دقائق من الفندق يُضيف قيمة كبيرة لضيوفنا».

وأكد جونزالفيز أن دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي قامت بعملٍ استثنائي في الترويج للجزيرة، ومع جميع الفعاليات التي تُقام في العاصمة، متوقعاً أن يُسهم ذلك في زيادة أعداد الزوّار وارتفاع الطلب على الفنادق».

وحول أداء الفندق منذ بداية العام الجاري، قال: «يواصل الفندق تحقيق أداء يفوق التوقعات عاماً بعد عام، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الجزيرة وبالاعتراف العالمي المتنامي بأبوظبي كوجهة، يجب زيارتها. وأوضح، ينجذب السياح للقدوم إلى العاصمة لما توفره من مزيجٍ فريد من الثقافة والترفيه والفعاليات الدولية الكبــــرى مثل الـNBA وUFC، ويُشكّل موقعنا على شاطئ السعديات، الذي تمّ اختياره كـ «أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط»، عامل جذب رئيس، وهو من أكثر الوجهات شعبية لدى الضيوف الباحثين عن ملاذ فاخر وهادئ. وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسة، أكد جونزالفيز، تبقى أوروبا والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأسواق السياحية الرئيسة لدينا حيث تُسهم باستمرار في تحقيق معدلات إشغال قوية.

وأضاف: نلاحظ أيضاً اهتماماً متزايداً من السوق الصيني، فالكثير من هؤلاء المسافرين يعرفون بالفعل علامة «بارك حياة» التجارية من خلال فنادقنا في آسيا، ويتوقّعون نفس المستوى من الخدمة الشخصية الراقية عند إقامتهم لدينا في أبوظبي.



وجهات جديدة

قال ميشال أبوجودة، مدير التسويق والعلاقات العامة في منتجع وفلل السعديات روتانا: مع افتتاح المتاحف الجديدة في جزيرة السعديات من المتوقع أن نشهد زيادة ملحوظة في الطلب من السياح والزوار.

وأضاف: «شهدنا منذ افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في الأعوام السابقة وافتتاح تيم لاب فينومينا في أبريل الماضي، نمواً متزايداً في الطلب على جزيرة السعديات».

وقال: «رأينا تأثير مثل هذه الوجهات على جذب السياح فهي متاحف عالمية وتقدم تجارب متميزة» مؤكداً أن الجهود الترويجية الكبيرة التي تقوم بها أبوظبي تسهم بشكل رئيس في الترويج لتلك المشاريع الجديدة وجذب السياح. وقال: من أسواقنا الرئيسة رابطة الدول المستقلة مثل روسيا وأرمينيا وكازاخستان، إضافة إلى طلب كبير من الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا وبريطانيا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وروسيا، إضافة إلى نمو كبير وطفرة من السوق الصيني. وأكد أن الربع الأخير من العام هو من أفضل المواسم السياحية مع اعتدال الطقس وإقبال السياح من مختلف دول العالم، متوقعاً تحقيق إشغال يتراوح بين 80 ويصل إلى 100%.

وتوقع أبو جودة أن تسهم المتاحف الجديدة في الفترة المقبلة في تحقيق نتائج إيجابية وزيادة في الطلب السياحي خلال العام المقبل.

وحققت جزيرة السعديات نسبة إشغال فندقي عالية بلغت 74% في عام 2024، إلى جانب زيادة بنسبة 14% في متوسط ​​السعر اليومي مقارنة بعام 2023. كما شهدت الوجهة نمواً ملحوظاً في عدد الزيارات من الأسواق الرئيسة، بما في ذلك نمواً بنسبة 11% في عدد الزيارات من المملكة المتحدة، وبنسبة 30% من الهند، وبنسبة 58% من الصين، مما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة شاطئية وطبيعية وثقافية رائدة.