الناقلات الوطنية تطلق وجهات «غير تقليدية» خلال 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



تركز الناقلات الوطنية في خططها التوسعية المتعلقة بشبكتها العالمية العام الجاري على افتتاح وجهات غير تقليدية وغير مألوفة للمسافرين من الإمارات، مثل مدن في شرق آسيا وأوروبا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، لتقدم خيارات جديدة مع زيادة رغبة المسافرين باستكشاف وجهات جديدة في مختلف دول العالم.

وبحسب رصد لـ «الاتحاد» فإن عدد الوجهات التي أطلقتها الناقلات الوطنية منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى الوجهات التي يتوقع إطلاقها حتى نهاية العام الحالي، يصل إلى أكثر من 30 وجهة.

وكشفت الاتحاد للطيران عن إطلاق 18 وجهة جديدة حول العالم العام الجاري، منها سوتشي في مايو الماضي، وبراغ ووارسو في يونيو الماضي، وأتلانتا في يوليو الماضي، والعلمين كرحلة صيفية موسمية، وتيابي وبيشاور في سبتمبر الماضي، وفي أكتوبر أطلقت رحلات إلى ميدان -سومطرة في إندونيسيا، وبنوم بنه-كمبوديا، وأديس أبابا-إثيوبيا، وكارابي في تايلاند.

كما كشفت الاتحاد للطيران عند إطلاق وجهات جديدة قبل نهاية العام، منها تونس، وهانوي في فيتنام، وشيانغ ماي في تايلاند، وهونغ كونج، والجزائر، والمدينة المنورة، وذلك خلال شهر نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى كازان في روسيا كرحلات موسمية شتوية في 4 ديسمبر.

أما شركة فلاي دبي، فأطلقت 10 وجهات جديدة منذ بداية العام وهي أنطاليا بتركيا، والعلمين في مصر كوجهات موسمية، وكيشيناو في مولدوفا، وياش في رومانيا، ونيروبي -كينيا، ودمشق، وبيشاور -باكستان، وبوشهر -ايران، وقشم -ايران، وتبريز -ايران، ومن المتوقع في ديسمبر بدء رحلات إلى ريغا في لاتفيا وفيلينوس في ليتوانيا.

وبحسب طيران الإمارات، فإنها أطلقت 4 وجهات جديدة العام الجاري، وهي دا نانغ بفيتنام، وسيام ريب في كمبوديا، وشينزين في الصين، وهانجو في الصين. كما أعلنت عن استئناف الرحلات إلى دمشق في سوريا.

وفيما يتعلق بالعربية للطيران، فقد أعلنت عن إطلاق رحلات جديدة من مطار الشارقة الدولي إلى كرابي في تايلند بدءا من 28 نوفمبر، وبراغ بدءا من 20 ديسمبر المقبل، وميونيخ بدءا من 15 ديسمبر المقبل، إضافة إلى إطلاقها رحلات إلى أسيوط من مطار زايد الدولي، وذلك ابتداءً من 4 نوفمبر 2025، فضلا عن إطلاق رحلات موسمية بين أبوظبي ومدينة يكاترينبورغ في روسيا بين 27 أكتوبر 2025 وحتى 27 مارس 2026، وكذلك عن إطلاق رحلات بين رأس الخيمة وكل من يكاترينبرج وقازان في روسيا اعتباراً من أكتوبر الماضي.



شبكات عالمية

بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني للنصف الأول من العام الجاري، شهدت شركات الطيران الوطنية الإماراتية توسعاً ملحوظاً في شبكتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أطلقت رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وشملت هذه التوسعات إضافة مدن جديدة في عدد من الدول من بينها روسيا، وجمهورية التشيك، وبولندا، وأرمينيا، وكازاخستان، وفيتنام، وكمبوديا، وتركيا، وإيران، ومصر، وكرواتيا، وإثيوبيا، والصومال، وذلك إلى جانب الوجهات الحالية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الطيران. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، استقبلت مطارات الدولة نحو 102.9 مليون مسافر، محققة نسبة نمو بلغت 5.3% مقارنة بـ 97.9 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعكس استدامة النمو والقدرة التنافسية العالية للقطاع.