الذهب يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.



وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.7 بالمئة إلى 4027.88 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4036.60 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 48.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1563.25 دولار وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1396.75 دولار.