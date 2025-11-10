بريسايت تُعيّن أعضاء مجلسها الاستشاري العالمي



أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «بريسايت» تشكيل مجلس استشاري دولي لصندوق «بريسايت شروق I»، وبرنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، برئاسة معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة بريسايت.

ويضمّ المجلس في عضويته اثنين من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا: منغ شيونغ كوك، المؤسس والشريك الإداري لشركة K3 Ventures في سنغافورة، وجاك سيلبي، المدير الإداري لشركة ثيل كابيتال.وسيقدّم المجلس استشاراته بشأن استراتيجية بريسايت العالمية في مجال الاستثمارات عبر تعزيز موقعها الاستراتيجي، وتوسيع نطاق الصفقات، وإبرام شراكات عالية القيمة.

كما ستستفيد الشركات الناشئة من شبكات الأعضاء الدولية في أسواق التكنولوجيا الرئيسية للوصول إلى مسارات تجارية جديدة في كلٍّ من الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وآسيا. كما سيوفّر المجلس التوجيه الاستراتيجي اللازم لضمان تحقيق قيمة مستدامة وأثر طويل الأمد لشركات المحفظة الاستثمارية. من خلال هذه الجهود، يعزّز المجلس الاستشاري مكانة بريسايت كمنصّة عالمية رائدة لتوسيع نطاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي حول العالم. و صرّح معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة بريسايت ورئيس المجلس الاستشاري: «يُجسّد هذا المجلس الاستشاري خطوة جديدة نحو تحقيق طموح أبوظبي في أن تصبح عاصمة عالمية لابتكارات الذكاء الاصطناعي. فمن خلال جمع نخبة من المستثمرين والمبتكرين أصحاب الرؤى من ثلاث قارات، نحن لا نؤسس صندوقاً فحسب، بل نُطلق محفّزاً مضاعفاً للجيل القادم من شركات الذكاء الاصطناعي. وبفضل البنية التحتية السيادية، ورأس المال الذكي، والعمق الريادي المثبت، تحوّل بريسايت الطموح إلى منصة تنطلق منها ابتكارات أبوظبي لتُسهم في تشكيل مستقبل العالم».

ومن جانبه، قال جاك سيلبي، المدير الإداري في «ثيل كابيتال»: أكثر ما يُثير حماسي في هذا المجلس الاستشاري هو أنه يُوفر منظومة دعم قوية للأفكار الرائدة أينما نشأت. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة مركزاً رائداً لابتكارات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ومن خلال ربط هذا الزخم بخبرات عميقة وشبكات عالمية، نبني جسراً يُمكّن المؤسسين من الوصول إلى موارد عالمية حقيقية. ويسعدني أن أُسهم بخبرتي لمساعدة رواد الأعمال على اكتساب التوجيه، والوصول إلى الأسواق، والمعرفة التشغيلية اللازمة للتوسّع عالمياً. إنّ صندوق شروق وبرنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة يضعان معياراً جديداً لما يمكن أن تحققه الشراكات العابرة للحدود في خلق القيمة ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي».

وبدوره، قال منغ شيونغ كوك، المؤسس والشريك الإداري لشركة K3 Ventures:«يسعدني الانضمام إلى المجلس الاستشاري والمساهمة في هذه المبادرة الطموحة. فالابتكار لا يعرف حدوداَ، ويجسّد هذا المجلس ذلك بوضوح، إذ يجمع قادة من قارات مختلفة حول هدفٍ واحد هو اكتشاف ورعاية الجيل القادم من روّاد الذكاء الاصطناعي. أرى فرصاً هائلة في ربط الأنظمة البيئية ببعضها، وتمكين المؤسسين أصحاب الرؤى من الوصول ليس فقط إلى رأس المال، بل إلى التوجيه الاستراتيجي والشبكات العالمية اللازمة للتوسّع، وأتطلّع للعمل مع زملائي في المجلس لتحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة للشركات الناشئة وجميع الأطراف المعنية». في وقتٍ سابق من هذا العام، أعلنت بريسايت بالشراكة مع شروق عن إطلاق صندوق«بريسايت- شروق I»، وهو صندوق قيمته 100 مليون دولار ومقرّه أبوظبي.

يستثمر الصندوق عالمياً في الشركات الناشئة التي تركّز على الذكاء الاصطناعي في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والمدن الذكية، والتقنيات العميقة، والواقعين المعزّز والافتراضي، والصناعة 4.0.

كما تمّ إطلاق برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج متخصص يقدّم الدعم لمؤسسي الشركات الجاهزة لدخول السوق عبر توفير قنوات التوزيع، والبنية التحتية الحوسبية، ودعم الدخول إلى الأسواق، بما يُحوّل الابتكار إلى أثر قابل للتوسّع. ويُشكّل الصندوق والبرنامج معاً واحدة من أقوى المنصّات في دولة الإمارات لتعزيز نموّ الاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي.