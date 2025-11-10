102 مليون درهم أرباح بنك الاستثمار خلال 9 أشهر





الشارقة (الاتحاد)

أعلن بنك الاستثمار تحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 102 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدفوعة بنمو الإيرادات والميزانية العمومية وعمليات الاسترداد القوية.

ووفقاً للنتائج، بلغ إجمالي الأصول 13.4 مليار درهم «بزيادة 24% منذ بداية العام»، فيما بلغ صافي القروض والسلف 6.6 مليار درهم، بزيادة 46% منذ بداية العام، وبلغت ودائع العملاء 11.1 مليار درهم بزيادة 28% منذ بداية العام، مع نسبة حسابات جارية وحسابات توفير 29.4%،مقارنةً بـ 26.6% في السنة المالية 2024.

وبلغ صافي دخل الفوائد 148.4 مليون درهم ، بزيادة سنوية 16%، مدفوعاً بارتفاع حجم الميزانية العمومية بنسبة 22%، مع استقرار صافي هامش الفائدة عند 1.6% حتى سبتمبر 2024.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تعكس نتائج التسعة أشهر الماضية متانة استراتيجيتنا والتقدّم الملموس الذي نحقّقه في بناء بنك أكثر تنوّعاً واستقراراً. نواصل تركيزنا على تعزيز أعمالنا الأساسية، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتحقيق نمو مستدام في الربحية عبر جميع القطاعات». وعلى صعيد الأعمال المصرفية للأفراد، عزّز البنك محفظة الودائع من خلال إطلاق حملة الوديعة الثابتة «العائد المقدم»، التي تتيح للعملاء الحصول على كامل العائد في اليوم الأول من الإيداع، بما يجسّد التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تضع العملاء في المقام الأول. وفي الوقت نفسه، يواصل البنك تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال الانضمام إلى منصة «آني» التابعة لمصرف الإمارات المركزي، لتعزيز قدرات الدفع الفوري، وتسهيل المعاملات المصرفية للعملاء.