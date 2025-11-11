2.3 مليار درهم أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال تسعة أشهر





أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» عن تحقيق صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بلغ 2.31 مليار درهم (631 مليون دولار)، بنسبة زيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وارتفاع إيراداتها بنسبة 39%، لتصل إلى 13,605 مليون درهم، كما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم (211 مليون دولار).

ووفقاً للبيانات المالية، سجّلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 4,125 مليون درهم (1,123 مليون دولار)، مع الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 36% على أساس سنوي، لتصل إلى 4,648 مليون درهم (1,266 مليون دولار). كما سجّلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,393 مليون درهم (379 مليون دولار). وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم (211 مليون دولار).

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «لقد حققنا خلال الأشهر التسعة الماضية أقوى أداء لنا منذ الإدراج، مدعوماً بنتائج ربع سنوية متميزة، وهو ما يجسِّد قوة استراتيجية النمو التي نتبعها ونهجنا المنضبط في تنفيذها. ونواصل تحقيق نمونا المستدام مدعوماً بإبرامنا عقوداً طويلة الأجل، وتميّزنا التشغيلي. كما نركّز على توسيع إمكانياتنا، واغتنام الفرص التي تضيف قيمة مجزية مع تعزيز مكانة أدنوك للإمداد والخدمات كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة».

ومن المتوقّع أن يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة تقارب 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1,194 مليون درهم (325 مليون دولار)، وستحافظ الشركة على زيادة سنوية في توزيعات الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030، مما يعكس الأداء المالي القوي والثقة بالنمو على المدى الطويل.

قطاعات الأعمال

سجّل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 7,179 مليون درهم (1,955 مليون دولار)، مدفوعةً بطلب قوي ونمو استراتيجي في المجالات الرئيسية. وانعكس هذا الأداء المتميز على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 2,331 مليون درهم (635 مليون دولار)، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.

ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير. كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة «العميرة» الاصطناعية، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات. وسجّلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 99% على أساس سنوي لتصل إلى 5,440 مليون درهم (1,481 مليون دولار)، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة «نافيغ8». كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1,608 مليون درهم (438 مليون دولار)، برغم ظروف السوق المتقلبة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي.

ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30% قدرة الشركة على المرونة التشغيلية للشركة. من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 986 مليون درهم (269 مليون دولار). كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليون درهم (51 مليون دولار)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة «بروج» للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود.

وحققت الشركة نقلةً نوعيةً في مسيرتها نحو أسواق رأس المال، وتمثّل ذلك في اختيارها للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، عقب الطرح الثانوي لأدنوك بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، والذي ساهم في زيادة نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى 22% تقريباً. ووفقاً إلى تقديرات الوسطاء، من المتوقع أن يجذب هذا الإدراج تدفقات نقدية تتجاوز قيمتها 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، مما يحسّن سيولة السهم ويسهل إمكانية الوصول إليه من قبل المستثمرين العالميين.