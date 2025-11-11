355 مليون درهم أرباح«أبوظبي الوطنية للتأمين» في تسعة أشهر





أبوظبي(الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تسجيل صافي أرباح، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بلغت 354.7 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 15.2%، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 395 مليون درهم، بزيادة قدرها 15.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة النتائج المالية القوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إلى النمو المستمر والمساهمات الثابتة في مختلف قطاعات الأعمال الأساسية، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية التي تظهر نجاح استراتيجية الشركة في توسيع خدماتها، وتعزز ريادتها في السوق، وتحقيق قيمة مستدامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المنطقة. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 7,207.1 مليون درهم، مسجلةً زيادة سنوية بنسبة 17.4%. وحافظت الشركة على نسبة مجمعة بلغت 93.2%، ما يؤكد على قوة انضباطها في إدارة الاكتتاب وكفاءتها التشغيلية.

وخلال الربع الثالث، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع «أليانز تريد» في الشرق الأوسط، ما يمثل إنجازاً كبيراً للشركة، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تأمين الائتمان التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تمكّن هذه الشراكة الشركات من حماية تدفقاتها النقدية، والحد من مخاطر تعثر العملاء في السداد، واستكشاف أسواق جديدة

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يظهر الأداء القوي الذي حققته شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرونة نموذج أعمالنا ونجاح مبادراتنا الاستراتيجية للنمو. وستواصل الشركة التوسع في أعمالها الرئيسية، يدعمها في ذلك الإدارة المنضبطة والقوية للاكتتاب والاستثمارات الحكيمة. ويبقى تركيزنا منصباً على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، مع تعزيز دورنا كداعم رئيسي للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات».

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «سعداء بتسجيلنا نتائج قوية أخرى للأشهر التسعة الأولى من عام 2025. كما تُمثل شراكتنا الجديدة مع«أليانز تريد» خطوة مهمة في توسيع نطاق عروضنا التأمينية المتخصصة، مع مواصلتنا تعزيز الكفاءة ورضا العملاء من خلال مبادراتنا الرقمية المبتكرة. ونؤكد التزامنا بتعزيز مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شريكاً موثوقاً به، وإحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة».