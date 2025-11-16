«كالدس» تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية بمعرض دبي للطيران



أبوظبي (وام)

تشارك مجموعة «كالدس القابضة» المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي في الدورة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى21 نوفمبر الجاري في دبي ورلد سنترال.

وتسلّط المجموعة الضوء خلال مشاركتها على أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية المتقدمة وخبراتها الواسعة في مجال تطوير التقنيات والمنتجات الوطنية المتكاملة، ما يعكس التزامها بترسيخ مكانتها على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها في المعرض طائرة «بدر-250» (B-250) الهجومية الخفيفة متعددة المهام التي تُعد الأولى من فئتها، حيث تم تصميمها وتطويرها وإنتاجها بالكامل بكفاءات إماراتية لتواكب متطلبات العمليات التكتيكية الحديثة بهيكل متقدّم من ألياف الكربون يوفر وزناً أقل وصلابة أعلى.

وتُعرض كالدس أيضا طائرة التدريب المتقدم B-250T، والمركبة القتالية المدرعة ثمانية الدفع (LIFV) - النسخة المخصصة للدفاع الجوي، ومنظومة صواريخ «الحداه» عالية الدقة.

وتكشف المجموعة لأول مرة عن أحد حلولها وابتكاراتها الفريدة وهي منظومة الدفاع الجوي «الدرع» قصيرة المدى المتطورة القادرة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، في تأكيد على ريادتها في ابتكار منظومات حماية متكاملة ومتقدمة ومواكبة المتطلبات والعملياتية الحديثة.

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كالدس»: مشاركتنا في معرض دبي للطيران 2025 تمثل محطة استراتيجية تعكس تقدم الصناعات الدفاعية الوطنية، وتُبرز قدرة المجموعة على توظيف الاستثمار المحلي، والابتكار التقني، والتكامل الصناعي لتقديم حلول متقدمة تُصمم وتُنتج داخل الإمارات.

من جهته، أكد الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة» أن مشاركة المجموعة في معرض دبي للطيران تأتي ضمن حرصها على التواجد الفاعل في أهم المعارض الدفاعية باعتبارها منصات استراتيجية لعرض الابتكارات الوطنية وبناء الشراكات وتعزيز مكانة الدولة الصناعية عالمياً.

وأكد البلوشي أن معرض دبي للطيران يواصل بدوراته المتعاقبة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات الدفاع والطيران المتقدم، مشيراً إلى أنه يمثل منصة دولية مهمة لالتقاء ممثلي شركات القطاع الدفاعي حول العالم، وبحث فرص التعاون وتوقيع الاتفاقيات وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز صناعة الدفاع الوطنية ودعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة.

ولفت إلى أن المجموعة منذ تأسيسها عام 2015، رسّخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية في دولة الإمارات، موضحاً أن المجموعة تعمل على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الدفاعي المحلي والعالمي وتسهم في تعزيز قدرات الدفاع الوطني عبر تقنيات متطورة تتميز بالكفاءة العالية.

وأضاف أن توسع المجموعة الاستراتيجي في مجالات متعددة يعكس سعيها إلى بناء منظومة دفاعية متكاملة تجمع بين الابتكار، والموثوقية، والمرونة التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات شركائها في مختلف أنحاء العالم.