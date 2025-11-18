الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

اتفاقية مساطحة بين «سند» و«مطارات أبوظبي» لدعم صناعة الطيران في مدينة العين

اتفاقية مساطحة بين «سند» و«مطارات أبوظبي» لدعم صناعة الطيران في مدينة العين
18 نوفمبر 2025 17:18


دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار(مبادلة)، عن توقيع اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع «مطارات أبوظبي».
وبحضور الدكتور بخيت الكثيري من شركة مبادلة للاستثمار، وإيلينا سورليني من مطارات أبوظبي، جرت مراسم توقيع الاتفاقية، تزامناً مع معرض دبي للطيران 2025، ووقّعها عن مجموعة «سند» منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، فيما وقّعت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عن «مطارات أبوظبي».
وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها خمسين عاماً، سيتم تخصيص قطعتي أرض استراتيجيتين بمساحة إجمالية قدرها 70 ألف متر مربع ضمن مجمع نبراس للطيران في مدينة العين، وسيشكّل الموقعان قاعدة رئيسية لتطوير مشروعات «سند» المستقبلية في قطاع الطيران، بما في ذلك إنشاء مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف» من «برات أند ويتني»، ومجمع لاختبار المحرّكات مكون من وحدتين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه الاتفاقية أساساً متيناً لدعم خطط «سند» للتوسع المستقبلي.
وفضلاً عن ذلك، ستساهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مدينة العين كمركز للتميز في قطاع الطيران، وتدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تعزيز موقع الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والصناعات المتقدمة.
وتعمل كلٌّ من «سند» و«مطارات أبوظبي» على قيادة الرؤية الوطنية طويلة الأمد لبناء منظومة طيران عالمية المستوى تُساهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام والتنويع الاقتصادي القائم على الابتكار.
وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: تؤكد هذه الاتفاقية على جهود «سند» ومساعيها الرامية إلى توسيع قدراتها في قطاع الطيران، ومن خلال تأسيس مركز متخصص لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف»، وإنشاء مجمع متكامل لاختبار المحرِّكات، وخطط النمو المستقبلية، نؤسس لبنية تحتية راسخة تُعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز في هذا القطاع الحيوي.
من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: تُجسِّد شراكتنا مع «سند» الاهتمام الذي توليه مطارات أبوظبي لمنطقة العين التي تُعد مثالاً بارزاً للقطاع الصناعي ذي القيمة العالية، والذي نلتزم بدعمه وتمكينه، وستساهم هذه الاتفاقية في تسريع مسار تطور مجمع العين للطيران ليصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالي الطيران والتكنولوجيا، كما تتيح لنا توفير بنية تحتية استراتيجية تمكّن الشركات الوطنية الرائدة مثل «سند» من مواصلة النمو، واستقطاب الشركاء الدوليين إلى جانب خلق فرص طويلة الأمد تشمل المنظومة الأوسع للطيران في الدولة، ومن خلال هذا التعاون المشترك، نرسم ملامح حقبة جديدة من التميز في قطاع الطيران بالإمارات ونعزّز الدور المحوري لمدينة العين في هذا القطاع الحيوي».

