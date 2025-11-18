الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«طيران الإمارات» تحصد لقب أفضل ناقلة جوية في العالم ضمن جوائز «الترا 2025»

«طيران الإمارات» تحصد لقب أفضل ناقلة جوية في العالم ضمن جوائز «الترا 2025»
18 نوفمبر 2025 18:12

 

دبي (الاتحاد)
حصدت طيران الإمارات، لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الثامن على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز «الترا 2025» الذي أقيم في دبي أمس.
وجاء التتويج بناءً على تصويت شبكة «ألترا ترافيل» العالمية التي تضم أكثر من 1.2 مليون مسافر، كما تُوجت الناقلة أيضاً بجائزتي «أفضل درجة سياحية ممتازة في العالم» و«جائزة الإنجاز مدى الحياة في خدمة قطاع الطيران العالمي» التي مُنحت إلى السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات.
وقال السير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، إن التكريم يشكل دافعاً جديداً لمواصلة مسيرة الريادة والتميّز التي رسّخت مكانة طيران الإمارات كأفضل ناقلة جوية في العالم.
وأكد الحرص دائماً في طيران الإمارات على أن يعيش العملاء تجربة السفر بـ«تميز دائم» بكل تفاصيلها.
وتابع: من هذا المنطلق نواصل الاستثمار بقوة في تعزيز تجربة السفر، سواء عبر توسيع شبكتنا العالمية، أو تحديث أسطولنا ومقصوراتنا ضمن برنامج التحديث الشامل للطائرات الذي تتجاوز قيمته 5 مليارات دولار، أو من خلال تبنّي أحدث التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة ورفاهية.

