الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توازن للجودة والمطابقة توقع اتفاقية ضمان الجودة الحكومية مع كوريا الجنوبية

19 نوفمبر 2025 00:34


دبي (الاتحاد)
أعلنت توازن للجودة والمطابقة التابعة لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، عن توقيع اتفاقية ضمان الجودة الحكومية مع وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة في كوريا الجنوبية (DTaQ) وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025.
وبموجب الاتفاقية، ستصبح دولة الإمارات؛ الدولة الـ27 عالميًا والثالثة في منطقة الشرق الأوسط التي تعقد هذه الشراكة الهامة مع الوكالة الكورية.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات الدفاعية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، كما أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات التقييم والاختبار والجودة.
وقال الدكتور خالد محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لتوازن للجودة والمطابقة، إن توقيع الاتفاقية يعد إنجازا استراتيجيا يعزز الالتزام بالتميز والجودة في جميع عمليات الشركة، كما أنها تساهم في تعزيز شراكتهم الدولية وترسيخ مكانتهم كمركز إقليمي لاختبار وتأهيل المنتجات الدفاعية.
ومن جانبه، أكد المهندس عمر البلوشي، المدير التنفيذي لإدارة البرامج، أن الاتفاقية تشكل نقلة نوعية للمشاريع المستقبلية، حيث تتيح الاستفادة من الخبرات والتقنيات الكورية المتقدمة في التقييم والاختبار وضمان الجودة، متطلعا لمواصلة العمل على تطوير القدرات وضمان توافق جميع المنتجات مع أعلى المعايير العالمية.

