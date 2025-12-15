شراكة بين «سينتينل وان» و«ريليان تكنولوجيز» لتوسيع خدمات الأمن السيبراني المتقدمة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «سينتينل وان - SentinelOne» المتخصّصة في مجال الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «ريليان تكنولوجيز- Rilian Technologies» بهدف تسريع توفير عمليات الأمن السيبراني المتقدمة والقدرات الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويجمع هذا التعاون بين منصة «سينتينل وان» المستقلة في الأمن السيبراني، ومهمة «ريليان تكنولوجيز» الرامية إلى تسريع تبنّي التقنيات الآمنة، بما يمكّن الحكومات والمؤسسات والقطاعات الحيوية من نشر وتشغيل وتحسين الجيل التالي من البرامج الأمنية على نطاق واسع.

ومع استمرار وتيرة التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي وتحديث البنى السحابية في دولة الإمارات وعموم المنطقة، تواجه المؤسسات تهديدات متزايدة التعقيد.

وتتطلب القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والقطاع المالي والجهات الحكومية، نماذج حماية حديثة توفر قدرات كشف فوري، واستجابة آلية، ومرونة تشغيلية مستدامة.

وفي الوقت نفسه، تسهم التشريعات الجديدة، بما في ذلك قوانين ضمان المعلومات وحماية البيانات في دولة الإمارات، في إعادة تشكيل متطلبات الامتثال للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.في هذا السياق قالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «سينتينل وان»: «في ظل تسارع وتيرة التحديث الرقمي في المؤسسات العاملة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تزداد الحاجة إلى شركاء قادرين على تقديم تقنيات عالمية المستوى إلى جانب خبرات إقليمية عميقة في تقديم الخدمات ومن خلال الجمع بين منصة «سينتينل وان» للأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، وقدرات ريليان تكنولوجيز المثبتة في تسريع تبنّي تقنيات أنظمة التشغيل الصناعية (OT) وتنفيذها وتقديمها إقليمياً، سيكون بوسعنا المساهمة بفعالية في بناء برامج الدفاع السيبراني الذاتية والمرنة والقادرة على التغلب على التهديدات الناشئة».

من جانبه قال كريستيان شنيدلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريليان تكنولوجيز: «عقدنا شراكة مع «سينتينل وان» لتعزيز منظومتنا من قدرات الأمن السيبراني الذاتية التي تحمي أكثر المهام أهمية في العالم. وتدعم حلول «سينتينل وان» القائمة على الذكاء الاصطناعي رسالتنا المتمثلة في تسريع تبنّي التقنيات الآمنة لدى الحكومات والمؤسسات الدفاعية ومشغلي البنى التحتية الحيوية، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز المرونة الرقمية في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط».