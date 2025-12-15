الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «سينتينل وان» و«ريليان تكنولوجيز» لتوسيع خدمات الأمن السيبراني المتقدمة

شراكة بين «سينتينل وان» و«ريليان تكنولوجيز» لتوسيع خدمات الأمن السيبراني المتقدمة
15 ديسمبر 2025 17:50

دبي (الاتحاد)
أعلنت «سينتينل وان - SentinelOne» المتخصّصة في مجال الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «ريليان تكنولوجيز- Rilian Technologies» بهدف تسريع توفير عمليات الأمن السيبراني المتقدمة والقدرات الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ومختلف أنحاء الشرق الأوسط. 
ويجمع هذا التعاون بين منصة «سينتينل وان» المستقلة في الأمن السيبراني، ومهمة «ريليان تكنولوجيز» الرامية إلى تسريع تبنّي التقنيات الآمنة، بما يمكّن الحكومات والمؤسسات والقطاعات الحيوية من نشر وتشغيل وتحسين الجيل التالي من البرامج الأمنية على نطاق واسع.
ومع استمرار وتيرة التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي وتحديث البنى السحابية في دولة الإمارات وعموم المنطقة، تواجه المؤسسات تهديدات متزايدة التعقيد.
 وتتطلب القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والقطاع المالي والجهات الحكومية، نماذج حماية حديثة توفر قدرات كشف فوري، واستجابة آلية، ومرونة تشغيلية مستدامة.
 وفي الوقت نفسه، تسهم التشريعات الجديدة، بما في ذلك قوانين ضمان المعلومات وحماية البيانات في دولة الإمارات، في إعادة تشكيل متطلبات الامتثال للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.في هذا السياق قالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «سينتينل وان»: «في ظل تسارع وتيرة التحديث الرقمي في المؤسسات العاملة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تزداد الحاجة إلى شركاء قادرين على تقديم تقنيات عالمية المستوى إلى جانب خبرات إقليمية عميقة في تقديم الخدمات ومن خلال الجمع بين منصة «سينتينل وان» للأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، وقدرات ريليان تكنولوجيز المثبتة في تسريع تبنّي تقنيات أنظمة التشغيل الصناعية (OT) وتنفيذها وتقديمها إقليمياً، سيكون بوسعنا المساهمة بفعالية في بناء برامج الدفاع السيبراني الذاتية والمرنة والقادرة على التغلب على التهديدات الناشئة».
من جانبه قال كريستيان شنيدلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريليان تكنولوجيز: «عقدنا شراكة مع «سينتينل وان» لتعزيز منظومتنا من قدرات الأمن السيبراني الذاتية التي تحمي أكثر المهام أهمية في العالم. وتدعم حلول «سينتينل وان» القائمة على الذكاء الاصطناعي رسالتنا المتمثلة في تسريع تبنّي التقنيات الآمنة لدى الحكومات والمؤسسات الدفاعية ومشغلي البنى التحتية الحيوية، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز المرونة الرقمية في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

 

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©