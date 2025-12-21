الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

335.55 مليار درهم قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال 9 أشهر

22 ديسمبر 2025 01:14

يوسف العربي (أبوظبي)


بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، نحو 335.55 مليار درهم «91.43 مليار دولار»، مقابل 325.85 مليار درهم «88.79 مليار دولار»، خلال الفترة المقابلة من عام 2024، وفق بيانات «بي إن سي نتورك»، المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وكشفت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» عن أن الإمارات استحوذت على %48.79 من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في «دول التعاون» خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، والتي بلغت 687.68 مليار درهم «187.38 مليار دولار».

وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، لـ«الاتحاد»: تشير البيانات الحديثة إلى أن سوق الإنشاءات في دولة الإمارات حافظ على استقراره في عام 2025، ويعزى ذلك إلى نجاح قطاعي المرافق العامة والتطوير العمراني، في الحفاظ على قوتهما خلال هذه الفترة.
وأضاف: بالنسبة لعام 2026، من المرجح تحقيق معدلات نمو بإجمالي قيمة العقود المبرمة، مع التركيز على عمليات التنفيذ، وتزايد الاتجاه نحو مشاريع البنية التحتية، وتحول الطاقة، والمشاريع الصناعية.
توزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي: المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 16.66% لتصل إلى 217 مليار درهم «59.15 مليار دولار» مستحوذة على 64.69% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025.
 وبلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز نحو 45.87 مليار درهم «12.5 مليار دولار» مستحوذة على ما نسبته 13.67% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي.
ونمت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 116.69% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025 لتصل إلى 46.68 مليار درهم «12.72 مليار دولار» لترتفع حصة القطاع إلى 13.9% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال تسعة أشهر. ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 55.27% لتصل إلى 17.83 مليار درهم «4.86 مليار دولار»، مقابل 11.48 مليار درهم «3.13 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 5.31% من إجمالي العقود المبرمة في تسعة أشهر.
 وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 8.4% لتصل إلى نحو ثمانية مليارات درهم «2.19 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 2.39% من مجمع العقود المبرمة في تسعة أشهر.

العقود الخليجية

خليجياً، بلغت قيمة العقود المبرمة في «دول التعاون» نحو 187.38 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 78.03 مليار دولار لقطاع العقارات، و59.91 مليار دولار لقطاع المرافق، و24.93 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و18.28 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 6.23 مليار دولار لقطاع النقل.

القطاع الصناعي
النفط
الغاز
البنية التحتية
المقاولات
الصناعة
العقارات
المشاريع العقارية
الإمارات
