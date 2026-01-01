الإمارات تقود نمو قطاع الطاقة الشمسية عالمياً

سيد الحجار (أبوظبي)



رسخت الإمارات ريادتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، مع توالي جهودها لنشر حلول الطاقة النظيفة، وتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم.

وخلال العام الماضي، كشفت «مصدر» وشركات إماراتية عن مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بعدد من دول العالم منها إسبانيا وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وعمان ومصر ومدغشقر وأفريقيا الوسطى وغيرها.

وأعلنت «مصدر» مؤخراً تدشين مشروع نور بخارى، أول مشروع متكامل للطاقة الشمسية ونظم بطاريات التخزين على مستوى المرافق في أوزبكستان،، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمشروع «غوزار» للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تطوره «مصدر»، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، ومزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميجاواط/ساعي. كما كشفت «مصدر» الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا، حيث سيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين. وعند تشغيلها، ستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا.



استثمارات واعدة

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت «مصدر»، عن استكمال استحواذها على حصة قدرها 49.99% في محفظة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم «368 مليون يورو»، وتضم أربعة مشاريع لمحطات طاقة شمسية قيد التشغيل، وذلك من شركة «إنيل جرين باور إسبانيا»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الكهرباء بإسبانيا والمدرجة ضمن مجموعة إنيل. وتشمل الصفقة استثماراً لشركة «مصدر» بلغ 296 مليون درهم «69 مليون يورو»، إضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 493 مليون درهم «115 مليون يورو».

ويسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرات مشاريع مصدر للطاقة المتجددة في شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم أوروبا، ويضيف 446 ميجاواط من الطاقة الشمسية إلى محفظة الشركة في أوروبا. وكانت «مصدر» قد كشفت مارس الماضي عن استثمارها في مشروع «فالي سولار»، من خلال شركتها التابعة «سايتا»، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة فالنسيا الإسبانية، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول النصف الأول من عام 2027، وسيضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 234 ميجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات هجين لتخزين الطاقة بقدرة 259 ميجاواط.



تخزين الطاقة

وفي سبتمبر الماضي، وقّعت «نماء لشراء الطاقة والمياه» اتفاقية مع ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ويضم شركة «شركاء الخضراء» وشركة «كوريا ميدلاند باور المحدودة» (كوميبو)، وشركة «أوكيو للطاقة البديلة»، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتطوير أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في سلطنة عُمان.وستتولى شركة «مصدر» قيادة الائتلاف المطور لمشروع «عبري للطاقة الشمسة-المرحلة الثالثة»، والذي يجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعة.

وأعلنت «مصدر» وشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية «بي تي بي إل إن» (بيرسيرو) أبريل الماضي عن توقيع اتفاقيتين لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة في إندونيسيا. كما وقعت «مصدر» و«بي إل إن» أيضاً «اتفاقية مبادئ» لبحث إمكانية توسعة محطة شيراتا للطاقة الشمسية العائمة البالغة قدرتها 145 ميجاواط حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر نوفمبر من عام 2023.

وأعلنت «مصدر» بداية العام الماضي عن توقيع اتفاقيات مع حكومة جمهورية الفلبين لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 1 جيجاواط بحلول 2030.



كفاءة الطاقة

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية أبريل الماضي عن تمويله محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، والتي تم تدشينها أبريل الماضي. وتسهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة.



ألواح شمسية

أعلنت شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز - GSU، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت» الاستثمارية ومقرها أبوظبي، أغسطس الماضي، عن بدء أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط في مدينة ساكاي بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبقيادة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» (جي إس يو) الإماراتية، و«إيه إتش» المصرية، و«جي إيه سولار» الصينية، و«إنفينتي كابتال» البحرينية، تم في أغسطس الماضي توقيع عقد مشروع «أتوم سولار مصر» لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية، باستثمارات تبلغ 220 مليون دولار (نحو 810 ملايين درهم).

وسيضم المجمع، الذي يقام بمنطقة السخنة الصناعية «تيدا»، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 200 ألف متر مربع، مصنعاً لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات للتصدير للأسواق العالمية، مصنعاً لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات لتلبية احتياجات مصر والمنطقة وأفريقيا.

وخلال يونيو الماضي، وقّعت «جلوبال ساوث يوتيليتيز» اتفاقيتين مع حكومة مدغشقر، وبموجب الاتفاقية الأولى ستتولى «جلوبال ساوث يوتيليتيز» تطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 25 ميغاواط ساعة، في مدينة مورامانغا.