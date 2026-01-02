الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع

المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع
2 يناير 2026 08:33

استهلت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع اليوم الجمعة، مع صعود الذهب قليلاً من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع. ومع هذا، سجلت المعادن مكاسب غير مسبوقة في عام 2025.

بحلول الساعة 0019 ​بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4346.‌69 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ ​4549.71 دولار في 26 ديسمبر. وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4360.60 دولار للأوقية.

وحقق المعدن النفيس ارتفاعاً ⁠هائلاً في 2025، مختتماً العام بمكاسب سنوية بلغت 64 بالمئة، وهي ⁠الأكبر منذ عام 1979. 

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 72.75 دولار للأوقية ‍بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على ⁠الإطلاق عند 83.62 دولار ​يوم الاثنين. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على ​الإطلاق. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2057.‍74 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127 بالمئة. وارتفع البلاديوم 2.4 بالمئة ليصل إلى 1642.90 ‌دولار للأوقية منهياً العام الماضي مرتفعا 76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15 عاماً.

أخبار ذات صلة
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن
المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
آخر الأخبار
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
الرياضة
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
اليوم 18:45
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
اليوم 18:41
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال عنيف يهز المكسيك
اليوم 18:36
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
الرياضة
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
اليوم 18:30
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
الرياضة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©