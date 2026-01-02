المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع

استهلت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع اليوم الجمعة، مع صعود الذهب قليلاً من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع. ومع هذا، سجلت المعادن مكاسب غير مسبوقة في عام 2025.



بحلول الساعة 0019 ​بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4346.‌69 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ ​4549.71 دولار في 26 ديسمبر. وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4360.60 دولار للأوقية.



وحقق المعدن النفيس ارتفاعاً ⁠هائلاً في 2025، مختتماً العام بمكاسب سنوية بلغت 64 بالمئة، وهي ⁠الأكبر منذ عام 1979.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 72.75 دولار للأوقية ‍بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على ⁠الإطلاق عند 83.62 دولار ​يوم الاثنين. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على ​الإطلاق. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2057.‍74 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127 بالمئة. وارتفع البلاديوم 2.4 بالمئة ليصل إلى 1642.90 ‌دولار للأوقية منهياً العام الماضي مرتفعا 76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15 عاماً.