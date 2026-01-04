"كهرباء دبي" تطوّر حلاً ذكياً لتصميم شبكات توزيع الكهرباء

دبي (الاتحاد)

في إطار تعزيز الابتكار والحلول الرقمية المتقدمة في قطاع الطاقة، طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي حلاً ذكياً مبتكراً لتصميم شبكات توزيع الكهرباء، لدعم التخطيط الفعّال لشبكات الجهد 11 كيلوفولت، وتحسين كفاءة التصميم، وتقليل الزمن والتكلفة المرتبطين بتنفيذ الأعمال، بما يعزّز موثوقية واستدامة منظومة التوزيع الكهربائي في الإمارة.

وتقوم الهيئة حالياً بتطبيق هذا الابتكار في قطاع تخطيط الطاقة والمياه.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز دمج التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية بما يعزّز الإنتاجية، ويرفع كفاءة الخدمات، قمنا بتطوير هذا الحل الذكي الذي يعكس نهج الهيئة في ترسيخ الابتكار الرقمي كركيزة أساسية لتطوير منظومة التخطيط والتشغيل في قطاع الطاقة، وتحويل البيانات المتعددة إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الأداء، ويسهم تصميم شبكات التوزيع الكهربائية بالاعتماد على حلول برمجية متقدمة في تقليل الزمن اللازم لإعداد المخططات، وخفض التكاليف، وتعزيز دقة التصميم ومرونته، بما يدعم جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع، وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة لبناء بنية تحتية ذكية ومستدامة تُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لإمارة دبي في مجالات الاستدامة، والابتكار، والتميّز التشغيلي».

ويعتمد الحل المُبتَكر على برنامج حاسوبي مطوّر، تم تصميمه لربط قاعدتي بيانات مع برنامج تصميم الشبكات، ما يساعد المستخدم على تصميم شبكات الجهد 11 كيلوفولت بسهولة وسرعة أكبر، ويقوم البرنامج بجمع البيانات من عدة مصادر، مثل جداول الأحمال القصوى، ونظام ساب، والمخططات الأحادية الرئيسية، ثم تحليلها وتقديمها في صورة موحّدة تساعد على إعداد تصاميم دقيقة وواضحة.

وأسهم تطبيق هذا الحل الذكي في تحقيق نتائج ملموسة تمثّلت في خفض التكاليف المرتبطة بأعمال التخطيط والتصميم، وتقليص الوقت اللازم لتنفيذ الإجراءات، إلى جانب تسهيل تصميم شبكات توزيع كهربائية أكثر انسيابية وكفاءة، بما يعزّز جودة المخرجات الهندسية، ويدعم استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير.

وقال المهندس عبدالله الأغبري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه بالإنابة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يوفّر هذا الحل البرمجي المتقدم أداة فعّالة لفرق التخطيط، إذ يدمج البيانات من مصادر متعددة في منصة واحدة، ويُسهم في تسريع عمليات التصميم ورفع دقتها، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية أكثر كفاءة، ويعكس هذا الابتكار التزام القطاع بتبنّي الحلول الذكية التي تعزّز مرونة الشبكة الكهربائية وتدعم متطلبات النمو المستقبلي لإمارة دبي».