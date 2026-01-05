الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يصعد بأكثر من 1%

الذهب
5 يناير 2026 08:38

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين،كما ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى أيضاً.وحتى الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة إلى 4395.​35 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من ‌أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار للأوقية ​في 26 ديسمبر 2025.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب ‌تسليم فبراير 1.8 بالمئة لتصل إلى 4405.40 دولار.
وحقق الذهب ارتفاعا كبيرا في عام 2025، إذ أنهى العام على ارتفاع بنسبة 64 بالمئة، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدفوعا بتخفيضات أسعار ⁠الفائدة والطلب على الملاذ الآمن والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في ⁠البورصة.
ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتخفيض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة لتصل إلى 75.86 دولار للأوقية، ‍بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ⁠83.62 دولار في 29 ديسمبر. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة، متجاوزة الذهب بكثير، فيما كان أفضل عام لها على الإطلاق.
وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة عند 2175.15 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وزاد بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى ‌أعلى مستوى في أسبوع واحد.وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1645.0 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
4 يناير 2026
رجال إنقاذ في موقع تعرض لهجوم في كييف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
موجة من الهجمات الجوية تستهدف كييف
اليوم 09:01
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يستهل أول أسبوع من العام الجديد على ارتفاع
اليوم 08:57
سمكة تونة زرقاء تزن 243 كيلوغرامًا
الترفيه
طوكيو تفتتح مزادات العام الجديد ببيع سمكة تونة بـ3.2 مليون دولار
اليوم 08:49
الذهب
اقتصاد
الذهب يصعد بأكثر من 1%
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©