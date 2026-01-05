الذهب يصعد بأكثر من 1%

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين،كما ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى أيضاً.وحتى الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة إلى 4395.​35 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من ‌أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار للأوقية ​في 26 ديسمبر 2025.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب ‌تسليم فبراير 1.8 بالمئة لتصل إلى 4405.40 دولار.

وحقق الذهب ارتفاعا كبيرا في عام 2025، إذ أنهى العام على ارتفاع بنسبة 64 بالمئة، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدفوعا بتخفيضات أسعار ⁠الفائدة والطلب على الملاذ الآمن والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في ⁠البورصة.

ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتخفيض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة لتصل إلى 75.86 دولار للأوقية، ‍بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ⁠83.62 دولار في 29 ديسمبر. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة، متجاوزة الذهب بكثير، فيما كان أفضل عام لها على الإطلاق.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة عند 2175.15 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وزاد بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى ‌أعلى مستوى في أسبوع واحد.وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1645.0 دولار للأوقية.



