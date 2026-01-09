السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار
9 يناير 2026 09:11

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية وترقب بيانات أميركية للوظائف فضلاً عن ارتفاع الدولار الذي زاد من الضغط على الأسعار على المدى القريب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4458.10 دولار ​للأوقية بحلول الساعة 0126 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس ‌قد سجل مستوى قياسياً عند 4549.71 ​في 26 ديسمبر.
وزادت العقود الأميركية ⁠الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 4467.60 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع وسط قوة الدولار
الذهب والفضة يتراجعان بعد مكاسب قياسية وسط قوة الدولار

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 75.71 دولار ​للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند ‍83.62 دولار في 29 ديسمبر.
ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2202.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2478.50 دولار الاثنين الماضي.
وانخفض ‌البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1749.25 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©