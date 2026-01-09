الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية وترقب بيانات أميركية للوظائف فضلاً عن ارتفاع الدولار الذي زاد من الضغط على الأسعار على المدى القريب.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4458.10 دولار ​للأوقية بحلول الساعة 0126 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس ‌قد سجل مستوى قياسياً عند 4549.71 ​في 26 ديسمبر.

وزادت العقود الأميركية ⁠الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 4467.60 دولار.





وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 75.71 دولار ​للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند ‍83.62 دولار في 29 ديسمبر.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2202.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2478.50 دولار الاثنين الماضي.

وانخفض ‌البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1749.25 دولار للأوقية.