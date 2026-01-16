37.84 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب عدة خلال الأسبوع الماضي، سواء على مستوى الأداء أو نشاط التداولات، حيث حققت مكاسب سوقية جاوزت 37.84 مليار درهم، موزعة بواقع 20.22 مليار درهم لسوق دبي المالي ونحو 17.62 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما انعكس على ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين بنسبة %1.45 في دبي، و%1.2 لمؤشر سوق أبوظبي.

كما نشطت قيمة التداولات لتتجاوز حاجز 10 مليارات درهم، بعد تداول نحو 2.85 مليار سهم خلال 182 ألفاً و549 صفقة في كلا السوقين. وتضمنت المكاسب أيضاً، عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية حيث جاءت محصلة الأجانب صافي شراء بنحو 934.8 مليون درهم، موزعة بواقع 594 مليون درهم في سوق أبوظبي وصافي شراء بقيمة 340.8 مليون درهم في سوق دبي. وإلى ذلك جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بنحو 803.3 مليون درهم منها 500 مليون درهم في سوق العاصمة و303.3 مليون في دبي المالي.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 715.61 مليون درهم، بعد استحواذهم على 32.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 27.2% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وبلغت محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 594 مليون درهم صافي (شراء). واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 61.3% من قيمة التداولات، وأيضاً 61.3% من كمية التداولات. وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين الإماراتيين بقيمة 594 مليون درهم (بيعاً) . وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 500 مليون درهم كمحصلة (شراء).

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ بنحو 113.64 نقطة وبنسبة 1.2% عند مستوى 10123.26 نقطة مقارنة مع 10009.62 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 17.62 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.116 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.098 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 340.88 مليون درهم، كمحصلة (شراء)، وبلغت محصلة تعاملات الإماراتيين 340.88 مليون درهم (بيعاً). ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 303.31 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 303.31 مليون درهم كمحصلة (بيع). وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بمقدار 90.2 نقطة بنسبة 1.45% عند مستوى 6316.14 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6225.94 نقطة في نهاية الأسبوع السابق. وبلغت قيمة التداول الإجمالية 3.65 مليار درهم بعد تداول نحو 1.4 مليار سهم خلال 72 ألفاً و964 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 20.22 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.042 تريليون درهم مقابل 1.021 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة نهاية الأسبوع السابق.