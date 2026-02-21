الإمارات تتصدر الشركاء التجاريين لسلطنة عمان في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير

تصدرت دولة الإمارات قائمة الشركاء التجاريين لسلطنة عمان خلال العام الماضي في مجالات الصادرات غير النفطية، وأنشطة إعادة التصدير، والواردات السلعية، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية، أن الإمارات جاءت في الصدارة باستقبالها صادرات عُمانية غير نفطية تجاوزت قيمتها 1.311 مليار ريال عُماني (3.4 مليار دولار)، مسجلةً نمواً بنسبة 25.3%، كما استحوذت على 35.2% من إجمالي تجارة إعادة التصدير العُمانية بقيمة 724 مليون ريال (1.9 مليار دولار)، وبنمو بلغ 27.2%، فيما شهدت الواردات السلعية العُمانية من الإمارات نمواً بنسبة 5.4% لتتجاوز 4.1 مليار ريال عُماني (10.7 مليار دولار).

وعلى الصعيد الكلي، سجلت عُمان أداءً إيجابياً في تجارتها الخارجية غير النفطية بفضل الجهود الحكومية لتنشيط الموانئ وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وارتفعت الصادرات غير النفطية، التي شملت الكيماويات والمعادن والآلات، بنسبة 7.5% لتصل إلى 6.7 مليار ريال عُماني (17.4 مليار دولار)، في حين قفزت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 20.3% لتسجل 2.056 مليار ريال عُماني (5.3 مليار دولار)، وشملت قائمة الشركاء التجاريين البارزين الآخرين كلاً من السعودية، والهند، والصين، وإيران، والمملكة المتحدة في مجالات التصدير والاستيراد بنسب متفاوتة.

في المقابل، أوضحت الإحصاءات تراجع قيمة التبادل التجاري الإجمالي للسلطنة إلى 40.4 مليار ريال عُماني (105.1 مليار دولار) مقارنة بـ 41.7 مليار ريال (108.5 مليار دولار) في العام السابق، وجاء ذلك متأثراً بانخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 15.2% لتبلغ 14.5 مليار ريال عُماني (37.7 مليار دولار)، نتيجة تراجع متوسط سعر برميل النفط العُماني إلى 71 دولاراً، رغم ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي إلى ما يزيد على مليون برميل.

وأدى التراجع النفطي إلى انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7.1% لتصل إلى 23.2 مليار ريال عُماني (60.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت الواردات السلعية الإجمالية بنسبة 2.7% لتتجاوز 17.1 مليار ريال عُماني (44.5 مليار دولار).