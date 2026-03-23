217 ألف غرفة فندقية في الإمارات ضمن 1260 منشأة

رشا طبيلة (أبوظبي)



وصل إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الإمارات إلى 1260 منشأة، بسعة تصل إلى 216.9 ألف غرفة حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وشهدت السعة الفندقية بالإمارات نمواً متتالياً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الفنادق من 1144 منشأة فندقية تضم 194 ألف غرفة في 2021، إلى 1198 منشأة تضم 203 آلاف غرفة فندقية في 2022، بنمو 4.6% في عدد الغرف، وواصل الارتفاع إلى 210 آلاف غرفة في العام 2023 بنمو 3.5%، ثم 216 ألف غرفة في 2024، وصولا إلى نحو 217 ألف غرفة فندقية حالياً، ليصل بذلك معدل نمو عدد الغرف الفندقية بالدولة منذ 2021 حتى نوفمبر 2025، إلى 11.9%.

وتضم إمارة أبوظبي 172 منشأة فندقية بسعة 34.551 وحدة فندقية بحسب بيانات نوفمبر 2025، في وقت تضم دبي حتى نهاية يناير العام الجاري 827 منشأة فندقية بسعة 154.7 ألف غرفة فندقية، أما إمارة الشارقة فتضم حسب بيانات الربع الأخير من عام 2025 نحو 10.7 ألف غرفة فندقية ضمن 103 منشآت فندقية، فيما تضم رأس الخيمة، بحسب آخر البيانات أكثر من 8321 غرفة فندقية، وتضم إمارة الفجيرة أكثر من 6 آلاف غرفة فندقية.

وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة، ارتفعت الإيرادات الفندقية في دولة الإمارات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 44.4 مليار درهم مسجلة نمواً قدره 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مدفوعة بزيادة متوسط السعر اليومي، كما زاد عدد نزلاء الفنادق إلى نحو 29.1 مليون نزيل محققاً نمواً بنسبة 5.2%، فيما ارتفعت ليالي المبيت الفندقي إلى أكثر من 99.4 مليون ليلة وبنسبة نمو بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

وتفصيلاً في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الـ11 من العام الماضي 5.4 مليون نزيل فندقي، بينما سجلت إيرادات إجمالية بواقع 7.83 مليار درهم، بحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.



إشغال الفنادق

بحسب تحليل بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وصل متوسط إشغال فنادق الإمارة خلال 11 شهراً نحو 81.2%، بعد تسجيل شهر نوفمبر لأعلى متوسط إشغال فندقي خلال 2025 بواقع 90%.

وبحسب أحدث البيانات الخاصة بأداء قطاع السياحة بدبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة، نجحت الإمارة في استقطاب مليوني سائح دولي في يناير الماضي، مقابل 1.94 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

واستقبلت فنادق الشارقة في الربع الأخير من عام 2025، 584.39 ألف نزيل، وسجلت 81% في الإشغال، بحسب هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

أما رأس الخيمة، فحققت الإمارة أداء سياحياً قياسياً خلال عام 2025، مسجلةً نمواً في عدد الزوّار بنسبة 6% ليصل إلى 1.35 مليون زائر، بالتزامن مع ارتفاع في العائدات السياحية بنسبة 12%، وهو ما يمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة نحو تحقيق مستهدفات عام 2030 الرامية لاستقطاب 3.5 مليون زائر سنوياً ومضاعفة عدد الغرف الفندقية.