السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

طرح مزايدة لتطوير أسواق مجتمعية في منطقتي الصدر في أبوظبي والنُّود في العين

27 مارس 2026 20:10

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي طرح مزايدة عامة جديدة ضمن برنامج «المساطحة»، داعياً الشركات المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى تقديم عروضها لتطوير وتشغيل أسواق مجتمعية في منطقتي الصدر في أبوظبي والنُّود في العين.

وتشمل الفرصة الاستثمارية أرضين تجاريتين مخصصتين لتطوير مشاريع في مجال تجارة التجزئة على مستوى الأحياء السكنية والمناطق. وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير وجهات تجارية تخدم المجتمعات السكنية المحيطة، وتوفر مجموعة من خدمات التسوق والمطاعم والخدمات الأساسية للسكان.
ويتضمن المشروع قطعة أرض في منطقة الصدر في أبوظبي بمساحة 15,861 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قطعة أرض في منطقة النُّود ضمن وادي العين 2 في مدينة العين بمساحة 16,016 متراً مربعاً، وهي مخصصة للتطوير التجاري.
ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات طلب تقديم العروض عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار من خلال منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية».
وعلى الشركات الراغبة في المشاركة تقديم عروضها في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساءً من يوم 11 مايو 2026.

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©