الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

عمومية «دو» تُقر توزيع أرباح بقيمة 2.9 مليار درهم للعام 2025

31 مارس 2026 18:04

 
دبي (الاتحاد)
عقدت «دو» اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقرها الرئيسي بمنطقة دبي هيلز.
وخلال الاجتماع وافق المساهمون على بيانات النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتمدوا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.81 مليار درهم عن النصف الثاني من العام 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة لعام 2025 إلى 2.9 مليار درهم، مع توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام.
وبذلك، يصل إجمالي التوزيعات النقدية للشركة عن عام 2025 إلى 64 فلساً للسهم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في تاريخ توزيع أرباح الشركة، بما يعكس النموّ القوي للشركة وأداءها المتميّز. كما انتخب المساهمون مطر البلوشي كعضو لمجلس الإدارة في الشركة.
وحققت «دو» أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، استطاعت من خلاله مواصلة مسار النمو المتوازن عبر مختلف قطاعات أعمالها، مدعوماً بإدارة فعّالة للتكاليف وتنفيذ تشغيلي قوي انعكس إيجابياً على نتائجها المالية.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 8.7%، متجاوزة التوقعات المستهدفة، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نسبة 46.1%، مُسجلاً نمواً بمقدار 1.9 نقطة مئوية، مع زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4%.
كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة بلغت 16.8% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.9 مليار درهم.

