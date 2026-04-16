اقتصاد

«بارينغز» تفتتح مكتباً في أبوظبي لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط

«أبوظبي العالمي»
16 ابريل 2026 17:08

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بارينغز، إحدى كبرى شركات إدارة الاستثمارات البديلة العالمية، عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي، وسيعمل ضمن أبوظبي العالمي «ADGM».
ويؤكد هذا التوسع الإستراتيجي التزام بارينغز تجاه منطقة الشرق الأوسط، وثقتها بآفاق النمو طويلة الأجل في المنطقة وما تتمتع به من مرونة وفرص استثمارية.
ويأتي افتتاح مكتب أبوظبي عقب إطلاق مكتب بارينغز في دبي خلال عام 2024، ما يعكس سعي الشركة لتعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسين، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية في مختلف أنحاء منطقة الخليج.
وقال مايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز، إن افتتاح مكتب الشركة في أبوظبي يؤكد التزام بارينغز تجاه الشرق الأوسط وإيمانها بمسار النمو في المنطقة، ويسمح لها التواجد المحلي بخدمة عملائها بشكل أفضل والعمل معهم كشركاء لاغتنام الفرص عبر أسواق الائتمان العالمية.
من جانبه، قال وليد زامل، المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العملاء العالمية لدى بارينغز، إن هذا التوسع يمثّل محطة مهمة في استراتيجية الشركة لبناء حضور قوي في المنطقة، ويجدد التزامها تجاه شركائها الموثوقين، وتُعد أبوظبي مركزاً مالياً رئيسياً وركيزة أساسية في استراتيجية بارينغز للشرق الأوسط، ويتيح لها افتتاح مكتب محلي تعزيز التواصل مع عملائها وتقديم حلول استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة.
من ناحيته قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن قرار الشركة يعكس استمرار اهتمام كبرى الشركات العالمية باختيار أبوظبي مركزاً للنمو الإقليمي والدولي، ومع إطار تنظيمي قوي وروابط وثيقة برأس المال الإقليمي، يواصل أبوظبي العالمي «ADGM» دعم مديري الأصول والثروات مع توسع في حضورهم والاستفادة من الفرص في المنطقة وخارجه.

